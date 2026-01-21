Young Boys Berne - OL : Descamps titulaire, Mangala sur le banc

Ce jeudi, l'OL affronte les Young Boys Berne avec l'intention de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Néanmoins, face à la spécificité du terrain synthétique, Paulo Fonseca ne prendra pas de risques avec certains joueurs comme Orel Mangala.

De notre envoyé spécial à Berne.

L'objectif est affiché pour l'OL : viser la qualification directe pour les huitièmes de finale en s'imposant contre les Young Boys de Berne. S'il faudra malgré tout regarder ce qu'il se passe sur les autres terrains, les Lyonnais feront un très grand pas pour s'éviter un barrage et deux matchs supplémentaires au calendrier. Privé de plusieurs éléments non qualifiés comme les recrues hivernales Endrick et Noah Nartey, Paulo Fonseca revient quelque peu en arrière avec un effectif semblable à celui pré-mercato. Un groupe restreint et des choix limités, notamment en défense avec seulement quatre joueurs de métier.

À tout cela, il convient de rajouter le terrain peu ordinaire dans le monde professionnel, celui d'une pelouse synthétique. Cette surface de jeu devrait pousser l'entraîneur de l'OL à faire des choix, bien malgré lui, comme il l'a concédé en conférence de presse. "Sur un terrain normal, Orel (Mangala) aurait commencé la rencontre. J'ai parlé avec lui, car je pense qu'il est temps qu'il joue davantage, mais je ne pense pas qu'il faille prendre des risques avec ce type de terrain. Il ne faut pas oublier quelle blessure il y a eu, donc ce n'est pas le meilleur moment."

Tolisso également préservé à cause du terrain ?

Le milieu belge qui a enchaîné des courtes entrées en jeu depuis un mois va ainsi devoir patienter pour connaitre sa première titularisation de la saison. Il ne devrait pas être le seul à faire les frais de ce terrain synthétique. S'il n'a pas complètement acté sa mise sur le banc, Paulo Fonseca a laissé planer un doute sur la titularisation de Corentin Tolisso"pas forcément en pleine possession de ses moyens" et donc le dilemme "de prendre un risque ou non" avec le capitaine lyonnais. Une chose est certaine pour jeudi soir, Dominik Greif ne gardera pas la cage de l'OL face aux Young Boys. Comme face au Maccabi Tel Aviv, Rémy Descamps aura les honneurs d'être titulaire pour l'avant-dernière sortie de l'OL dans cette phase de ligue de la Ligue Europa.

La composition probable de l'OL : Descamps - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Tagliafico - Morton, Tessmann (ou De Carvalho) - Karabec, Merah, Moreira - Sulc