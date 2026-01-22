Actualités
Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
Moussa Niakhaté (OL) face à l’OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vainqueur de la CAN, Niakhaté de retour vendredi avec l'OL

    • Après deux jours de festivités à Dakar avec la sélection du Sénégal, Moussa Niakhaté va faire son retour à Décines. Le défenseur de l’OL va retrouver ses coéquipiers vendredi et sera dans le groupe à Metz.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Son sacre a donné le sourire à toute une délégation. Mercredi soir, à Berne, la simple évocation du nom de Moussa Niakhaté donnait un sentiment de fierté que ce soit aux dirigeants, à Clinton Mata ou à Paulo Fonseca. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations dimanche contre le Maroc, le défenseur sénégalais profite des festivités depuis deux jours avec notamment un bain de foule à Dakar. Mais l’heure de la reprise va vite sonner pour Niakhaté. En marge du match contre les Young Boys de Berne, Paulo Fonseca a donné quelques précisions sur le retour de son roc défensif. "Il revient vendredi. Il ne sera pas dans les meilleures conditions, car cette semaine n’a pas été très reposante (sourire). Mais je pense qu’il sera avec nous dans le groupe pour le match contre Metz, même s’il ne joue pas."

    Problème à l'adducteur pour Abner

    Parmi les hommes forts de la première partie de saison, Moussa Niakhaté va revenir avec une nouvelle mentalité de vainqueur et le club espère bien qu’elle soit contagieuse sur ses coéquipiers. En attendant, le Sénégalais sera l’un des nombreux retours dans le groupe avec Endrick et Hans Hateboer, qui n’auront pas joué ce jeudi en Ligue Europa. Pour ce qui est d’Abner, il faudra patienter encore quelques heures pour en savoir un peu plus. Absent à Berne, le Brésilien a "un petit problème sur un adducteur suite au match contre Brest". Resté à Lyon pour se soigner, Abner est pour le moment incertain en Lorraine.

