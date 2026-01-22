Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

À Berne, l’OL n’a qu’un objectif : le top 8

  • par David Hernandez

    • Malgré des choix limités et des conditions de jeu peu ordinaires, l’OL ne veut pas laisser passer l’occasion de se rapprocher des huitièmes de finale. Une victoire contre les Young Boys pourrait valider cet objectif dès ce jeudi.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Ils ne sont pas maîtres de leur destin, mais un peu quand même. Ce jeudi soir, au moment de rentrer sur la pelouse du Wankdorf Stadium, les joueurs de l’OL savent qu’ils peuvent faire un très grand pas vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Actuellement leaders, ils n’ont malgré tout que trois points d’avance sur le neuvième, premier barragiste. Il faudra un concours de circonstances pour ne pas voir l’OL terminer dans le top 8 à l’issue de la phase de ligue, mais Paulo Fonseca aimerait s’éviter quelques tracas avec une contreperformance contre les Young Boys. "C'est un match très important et si on peut l’emporter, on finira vraisemblablement dans le top 8. Ce sont trois points décisifs pour nous", a déclaré le coach portugais.

    Un avantage jusqu'en demi-finale

    Présent à ses côtés mercredi soir, Clinton Mata s’est montré un peu plus incisif que son entraîneur à la question de savoir si la première place était un objectif assumé dans le vestiaire. "Ce match sera très important pour nous afin de conserver la première place. Il nous donnera presque à 100 % l’opportunité de nous qualifier dans les huit premiers et de jouer deux matchs en moins par la suite. Pour l’instant, nous sommes premiers et nous voulons conserver cette place. Si nous ne voulions pas la conserver, il faudrait se poser des questions. Nous voulons aller le plus loin possible, et finir premiers serait une très bonne chose."

    Dans la nouvelle formule, finir tout en haut du classement ou deuxième permettrait de recevoir au match retour jusqu’aux demi-finales. Un avantage non négligeable, comme on avait pu le voir la saison passée contre Manchester United.

