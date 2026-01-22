Actualités
Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
Après le match à Berne, l’OL rentrera en car

  • par David Hernandez
    • Après leur match à Berne, les joueurs de l'OL rentreront à Décines. Les Lyonnais utiliseront la route pour rallier la capitale des Gaules, avec un retour en car.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Logés dans le centre de Berne, les joueurs de l'OL n'ont pas trop le temps de jouer les touristes ce jeudi. Avec un match programmé à 18h45, la journée va passer très vite et l'arrivée au Wankdorf Stadium se fera sous les coups de 17h15. Dans l'antre des Young Boys, les Lyonnais espèrent décrocher leur billet pour les huitièmes ou s'en rapprocher encore un peu plus en ramenant les trois points. Dès le coup de sifflet final et après les obligations médiatiques, les coéquipiers de Corentin Tolisso reprendront le chemin de Lyon. Un retour qui se fera en car, comme indiqué en interne.

    Retour à l'entraînement vendredi après-midi

    Malgré le coup d'envoi à 18h45, les conditions pour un retour en avion n'étaient pas remplies pour décoller durant la soirée. C'est donc dans le confort de leur car que les Lyonnais effectueront les 3h30 de retour pour rallier la capitale des Gaules. Une empreinte carbone limitée, mais aussi des frais en moins pour une arrivée pas trop tardive à Décines. Le repos sera de courte durée malgré tout puisqu'un entraînement est programmé dès vendredi après-midi. Même si on peut logiquement penser que la séance sera plus qu'allégée pour les titulaires de ce jeudi soir alors que se profile un déplacement à Metz dimanche (17h15).

    5 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - jeu 22 Jan 26 à 12 h 07

      Assez logique vu la distance à parcourir.

      Si c'est écologique et que cela permet au club de faire des économies, pourquoi ne pas faire cela plus souvent ?

      1. Avatar
        lekinslayer - jeu 22 Jan 26 à 12 h 14

        J'ai du mal a comprendre le coté écologique perso. On y va en avion, mais le bus y va lui tout seul de son coté ? Et du coup le bus nous ramène... ça fait 3 trajets au lieu de 2

        1. Juni38
          Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 12 h 17

          le bus va en effet se taper un aller à vide , pour ramener tout ce beau monde , c'est en effet des frais en moins et une empreinte carbone limitée ...

        2. Avatar
          BadGone91 - jeu 22 Jan 26 à 12 h 20

          Un trajet en avion ne pollue pas de la même façon qu'un trajet en bus. Mieux vaut faire 10 trajets en bus qu'un trajet en avion (point de vue écologie).

          Après oui c'est une logistique à gérer, mais pourquoi ils y sont allé en avion en fait je ne comprends pas ? Autant faire l'aller-retour en bus non ?

        3. Juni38
          Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 12 h 36

          Et oui , la logique aurait été qu'ils fassent l'a/r en bus , 3h30 ce n'est pas la mer à boire .

