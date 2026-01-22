OL - Ligue Europa : Mata reste sous la menace d’une suspension

Titulaire ce jeudi soir face aux Young Boys de Berne, Clinton Mata est sous le coup d’une suspension. Un carton jaune en Suisse priverait le défenseur du dernier match de l’OL dans la phase de ligue contre le PAOK.

De notre envoyé spécial à Berne.

Avec seulement quatre défenseurs de métier dans son effectif, Paulo Fonseca n’a pas trop à réfléchir ce jeudi pour coucher les noms de ceux qui formeront l’arrière-garde de l’OL contre les Young Boys de Berne. La défense alignée sera la même que face à Brest avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico dans un rôle de capitaine. L’entraîneur portugais a avancé que Tanner Tessmann pouvait rendre des services en défense, mais l’Américain ne sera qu’une roue de secours en cas de pépin en Suisse. Ce que personne ne veut imaginer, bien évidemment. À Berne, un joueur de l’OL devra se tenir à carreau : il s’agit de Clinton Mata.

Pas de compteur remis à zéro après trois jaunes

Le défenseur central a déjà reçu deux cartons depuis le début de la Ligue Europa et est désormais sous la menace. Averti à Utrecht puis lors du dernier match contre Go Ahead Eagles, l’Angolais écopera d'un match de suspension au prochain jaune. Si cela arrive contre les Young Boys, Mata manquera ainsi le dernier rendez-vous contre le PAOK le 29 janvier prochain à Décines. Un moindre mal afin de ne pas être sous la menace durant les barrages ou les huitièmes de finale ? Pour rappel, après trois jaunes, les compteurs ne sont pas remis à zéro et toute nouvelle suspension interviendra à chaque nombre de cartons impairs, d’ici à la demi-finale.