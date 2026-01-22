Actualités
Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
Clinton Mata lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Ligue Europa : Mata reste sous la menace d’une suspension

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Titulaire ce jeudi soir face aux Young Boys de Berne, Clinton Mata est sous le coup d’une suspension. Un carton jaune en Suisse priverait le défenseur du dernier match de l’OL dans la phase de ligue contre le PAOK.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Avec seulement quatre défenseurs de métier dans son effectif, Paulo Fonseca n’a pas trop à réfléchir ce jeudi pour coucher les noms de ceux qui formeront l’arrière-garde de l’OL contre les Young Boys de Berne. La défense alignée sera la même que face à Brest avec Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico dans un rôle de capitaine. L’entraîneur portugais a avancé que Tanner Tessmann pouvait rendre des services en défense, mais l’Américain ne sera qu’une roue de secours en cas de pépin en Suisse. Ce que personne ne veut imaginer, bien évidemment. À Berne, un joueur de l’OL devra se tenir à carreau : il s’agit de Clinton Mata.

    Pas de compteur remis à zéro après trois jaunes

    Le défenseur central a déjà reçu deux cartons depuis le début de la Ligue Europa et est désormais sous la menace. Averti à Utrecht puis lors du dernier match contre Go Ahead Eagles, l’Angolais écopera d'un match de suspension au prochain jaune. Si cela arrive contre les Young Boys, Mata manquera ainsi le dernier rendez-vous contre le PAOK le 29 janvier prochain à Décines. Un moindre mal afin de ne pas être sous la menace durant les barrages ou les huitièmes de finale ? Pour rappel, après trois jaunes, les compteurs ne sont pas remis à zéro et toute nouvelle suspension interviendra à chaque nombre de cartons impairs, d’ici à la demi-finale.

    2 commentaires
    1. Cypus34
      Cypus34 - jeu 22 Jan 26 à 11 h 06

      En gros, si on gagne le match je serai lui j'enlèverais mon maillot à la fin du match pour prendre une petite biscotte gratuite. On aura plus besoin de lui pour la phase finale que contre le PAOK..

      1. Avatar
        lekinslayer - jeu 22 Jan 26 à 11 h 17

        Ramos avait fait ça a l'époque, il avait eu 2 matchs de suspensions du coup. Nan faut qu'il prenne un jaune volontaire mais faut que ce soit pour une faute a la con

