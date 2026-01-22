Actualités
Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
Les joueurs de l’OL à l’échauffement contre le FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Young Boys Berne - OL : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Avant-match, horaire et diffusion TV. Retrouvez les informations pratiques de la 7e journée de Ligue Europa entre les Young Boys de Berne et l’OL.

    Avant-match

    Dans le brouillard épais qui s’est installé mercredi soir à Berne, les joueurs de l’OL ont répété leurs gammes au Wankdorf Stadium. Une entorse à la règle pour des Lyonnais habitués à s’entraîner à Décines à la veille d’un match européen à l’extérieur. Oui, mais voilà, le terrain synthétique des Young Boys a poussé Paulo Fonseca à revoir ses habitudes pour se donner les moyens de performer ce jeudi en Suisse. Pour cette avant-dernière journée de Ligue Europa, l’OL n’a qu’un seul objectif en tête : repartir avec les trois points et faire un très grand pas vers la qualification pour les huitièmes de finale. Actuellement premiers de cette phase de ligue, les Lyonnais ne sont pas assurés de valider cette qualification à Berne.

    Mais une victoire les en rapprocherait fortement, avec une réception du PAOK à Décines, dans une semaine. Toutefois, rien ne sera donné dans la capitale suisse. Entre une équipe qui joue sa survie dans la compétition, des absents de marque (Endrick, Nartey, Abner) et un terrain qui pourrait pousser Paulo Fonseca à faire quelques choix, cette rencontre de la 7e journée de Ligue Europa peut paraitre indécise. Cependant, les coéquipiers de Clinton Mata comptent bien s’appuyer sur leur bonne série pour continuer dans une spirale positive.

    À quelle heure se joue Young Boys Berne - OL ?

    En s’entraînant à 18h15 mercredi soir, les Lyonnais ont pu avoir un aperçu de ce que pourrait être l’atmosphère ce jeudi à 18h45 au Wankdorf Stadium. Un temps très frais avec la possibilité d’un brouillard recouvrant une bonne partie de l’enceinte. C’était avant tout sans le moindre supporter mercredi soir et peut-être que les 23 000 spectateurs annoncés réchaufferont l’ambiance pour qu’Aliyar Aghayev n’ait pas à stopper temporairement la rencontre pour une meilleure visibilité.

    Sur quelle chaîne voir Young Boys Berne - OL ?

    Un match comme à la radio, mais sur les antennes de Canal Plus. Ce jeudi soir, le diffuseur français de la Ligue Europa ne pourra pas projeter d’image de la rencontre en direct, la faute au sponsor des Young Boys de Berne, interdit en France. Néanmoins, le groupe proposera malgré tout un direct avec commentaires et statistiques sur Canal+Live 10, ainsi que sur les plateformes sociales de l'entreprise (Twitch, Facebook, YouTube et Dailymotion). Vous pourrez également suivre gratuitement l’audio du match sur la chaîne YouTube d’OLPlay.

    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    OL - Ligue Europa : Mata reste sous la menace d’une suspension
    4 commentaires
    1. Darn
      Darn - jeu 22 Jan 26 à 10 h 42

      ça me GONFLE

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - jeu 22 Jan 26 à 10 h 50

      Mais du coup on est d'accord que si malencontreusement on tombe sur une chaîne étrangère, on pourra avoir accès au match en images ?

      Signaler
      1. Cypus34
        Cypus34 - jeu 22 Jan 26 à 10 h 58

        Je pense en effet que si malencontreusement on trouve un lien vers un str* étranger, on devrait tout à fait pouvoir voir le match. 🙂

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - jeu 22 Jan 26 à 11 h 00

          Quelle horreur ! Il faut tout faire pour éviter cela... Merci de l'info en tout cas 🙂

    Laisser un commentaire

