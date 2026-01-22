Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Eagle Football : Textor perd son appel contre Iconic Sports

    • La procédure engagée par John Textor contre le fonds d’investissement Iconic n’a pas trouvé grâce auprès du tribunal britannique. Un procès devrait bien avoir lieu dans les prochains mois et mettre à mal la position de l’ancien président de l’OL dans Eagle Football.

    Présents à Berne mercredi soir, les dirigeants de l’OL sont avant tout concentrés sur l’objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Néanmoins, personne ne pouvait faire comme si de rien n’était alors qu’une bataille juridique se jouait le même jour du côté de Londres. Le club lyonnais regarde ça de loin, mais le combat entre John Textor et le fonds d’investissement Iconic Sports pourrait bien avoir une incidence à venir sur le quotidien lyonnais. Ce ne sera pas encore pour tout de suite, mais il y aura bien un procès à venir entre les deux parties. Mercredi, la procédure engagée par John Textor pour contrer la plainte d’Iconic n'a pas été validée en appel par un tribunal britannique.

    Un procès au cours de l'année pour tout entériner ?

    Depuis plusieurs mois, le fonds d’investissement, avec notamment James Dinan à sa tête, réclame à Textor le remboursement de plus de 90 millions d’euros, qui correspondaient à 15,7% de participation dans Eagle Football au moment du rachat de l’OL. Cela incluait une introduction à la Bourse de New York, ce qui n’est jamais arrivé. Iconic Sports réclame, en vertu du contrat, le rachat de ses parts, correspondant à la somme investie plus des intérêts. John Textor refuse de payer et le litige doit donc retourner devant la cour commerciale britannique pour un jugement sur le fond. Cela devrait se faire durant l’année, avec des conséquences positives ou négatives pour l’OL.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 9 h 36

      Il ne faut pas jouer avec les fonds d'investissements , ces gens là n'aiment pas se faire truander .

      Textor le roi de la pyramide de ponzi , va devoir maintenant rembourser .

      https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/pyramides-de-ponzi-le-palmares-des-escrocs-2025-2173259

      Peut on avancer que JMA a livré le club à un escroc ?
      Hélas oui , et il a failli en mourir .

    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 22 Jan 26 à 9 h 42

      S'il refuse de payer il ne reste plus que la prison...

