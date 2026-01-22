Actualités
Khalis Merah lors de Young Boys - OL
Khalis Merah lors de Young Boys – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Young Boys Berne - OL (0-1) : top, flop , ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 12 Commentaires

    • Ce jeudi, l'OL s'est imposé 1-0 à Berne, mais ce ne fut pas sans difficulté. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    On a moins aimé

    Un Karabec toujours aussi neutre

    Ses chances de se mettre en évidence sont de plus en plus faibles, encore plus depuis l’arrivée d’Endrick. Alors forcément, avec la Ligue Europa que le Brésilien ne peut pas encore disputer, Adam Karabec doit en profiter. Ce n’est malheureusement pas ce qui se passe à chaque fois que Paulo Fonseca choisit de le lancer d’entrée. Ce jeudi, le Tchèque a pourtant été cherché avec insistance en première mi-temps, à tel point que Moreira en a presque été oublié de l’autre côté.

    Pour quel résultat ? Pas grand-chose. Dans son registre habituel, Karabec revient sur son pied gauche, sans forcément faire la différence, ni même trouver les bons décalages. Des passes forcées appelant un appel plutôt que l’inverse, un manque de percussion qui se fait encore et toujours sentir. On en serait presque à se dire qu’on s’acharne, connaissant désormais les qualités et défauts du joueur, mais ça en devient surtout frustrant

    On a aimé

    La montée en puissance du duo Morton - Merah

    En l’absence de Tolisso pour la deuxième fois de suite, le milieu de terrain a encore réussi à combler ce manque important. Avec Morton toujours en métronome, l’OL a géré sa première mi-temps. L’Anglais a cette faculté d'avoir un sens du jeu tourné vers l’avant que ce soit par la passe ou la conduite. L’une d'elles a apporté une grosse opportunité à la demi-heure de jeu et il y a clairement un jeu avec Morton et sans lui. Avec l’entrée de Mangala, l’ancien de Liverpool a évolué un cran plus haut dans un rôle de relayeur avec Khalis Merah. Avec les deux milieux dans un profil fuyant, cela a posé des problèmes de placement au milieu adverse. Ce deuxième acte a d’ailleurs vu Merah monter en puissance, prendre un peu plus le jeu à son compte, et cela fait du bien de voir le jeune de Meyzieu plus dans ce registre.

    12 commentaires
    1. Avatar
      Gune56 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 05

      Descamps catastrophique, Merah talentueux certainement mais "devra muscler son jeu", Karabec moyen faible, Sulc n'a pas marqué (!!!). Les autres joueurs ont fait un match correct à bon.

      1. florentdu42
        florentdu42 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 29

        Carrément.
        Certains le préfère à Grief, mais, comme je le disais, il a un jeu au pied défaillant, c est un fait.
        Je pense qu'il peut espérer être n1 dans un clic de 2eme.partie de ligue 1, mais c'est un numéro 2 pour nous

      2. Avatar
        Miktos - jeu 22 Jan 26 à 21 h 48

        Je trouve Merah déjà bien plus musclé qu'à ses débuts

    2. Le_Lyonniste
      Le_Lyonniste - jeu 22 Jan 26 à 21 h 08

      Et Imbert, bien ?

      1. Juni38
        Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 13

        il s'est battu et était souvent par terre , les ours ne l'ont pas ménagé

    3. Juni38
      Juni38 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 10

      C'est bien ça donne de l'expérience aux jeunes , Merah est en apprentissage cette année , il n'a que 18 ans et c'est déjà bien ce qu'il fait .
      Karabec , un peu dépassé dans tous les domaines , il ne peut guère faire mieux , il a été muselé complètement .
      Tessman a fait une super première mi temps , très offensive .

    4. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 13

      Merci amn, on a gagné, sur d'être dans les huit
      Popopopoopo0po0p !!

    5. Avatar
      Gonedamien38 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 19

      C pas les meme adversaires, mais qui gagne encore en Europe, c'est l'olympique lyonnais !!!!@!!!!!!

    6. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 36

      J'ai bien aimé aussi Merah, qu'il continue ainsi et il deviendra un bon joueur dans peu de temps.

    7. Jmd71
      Jmd71 - jeu 22 Jan 26 à 21 h 38

      Les suisses ne s embarrassent pas de préjugés pour contrer l adversaire, ils les ceinturent carrément à tel point que ça en devient énervant. En ligue 1-, un tirage de maillot = carton bien souvent, et là,...rien du tout. Ou alors ca bien de l arbitre.

      Gros flop ...le Playmobil dans les cages....

    8. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 22 Jan 26 à 21 h 43

      Pas un.mot sur Kluivert?
      Sur Maxifoot c est l homme du match, il aurait fait quelques retours gagnants et decisifs.

      Je sais pas j ai pas vu le match.

    9. Avatar
      Ahtmos - jeu 22 Jan 26 à 21 h 48

      J'ai trouvé himbert encourageant, notamment une passe en se retournant à la bergkamp pour ceux qui ont la réf. Quelques belle courses, l'avant dernier geste etait bon par miment, le dernier par encore.

