Young Boys Berne - OL (0-1) : top, flop , ce qu'il faut retenir

Ce jeudi, l'OL s'est imposé 1-0 à Berne, mais ce ne fut pas sans difficulté. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

De notre envoyé spécial à Berne.

On a moins aimé

Un Karabec toujours aussi neutre

Ses chances de se mettre en évidence sont de plus en plus faibles, encore plus depuis l’arrivée d’Endrick. Alors forcément, avec la Ligue Europa que le Brésilien ne peut pas encore disputer, Adam Karabec doit en profiter. Ce n’est malheureusement pas ce qui se passe à chaque fois que Paulo Fonseca choisit de le lancer d’entrée. Ce jeudi, le Tchèque a pourtant été cherché avec insistance en première mi-temps, à tel point que Moreira en a presque été oublié de l’autre côté.

Pour quel résultat ? Pas grand-chose. Dans son registre habituel, Karabec revient sur son pied gauche, sans forcément faire la différence, ni même trouver les bons décalages. Des passes forcées appelant un appel plutôt que l’inverse, un manque de percussion qui se fait encore et toujours sentir. On en serait presque à se dire qu’on s’acharne, connaissant désormais les qualités et défauts du joueur, mais ça en devient surtout frustrant

On a aimé

La montée en puissance du duo Morton - Merah

En l’absence de Tolisso pour la deuxième fois de suite, le milieu de terrain a encore réussi à combler ce manque important. Avec Morton toujours en métronome, l’OL a géré sa première mi-temps. L’Anglais a cette faculté d'avoir un sens du jeu tourné vers l’avant que ce soit par la passe ou la conduite. L’une d'elles a apporté une grosse opportunité à la demi-heure de jeu et il y a clairement un jeu avec Morton et sans lui. Avec l’entrée de Mangala, l’ancien de Liverpool a évolué un cran plus haut dans un rôle de relayeur avec Khalis Merah. Avec les deux milieux dans un profil fuyant, cela a posé des problèmes de placement au milieu adverse. Ce deuxième acte a d’ailleurs vu Merah monter en puissance, prendre un peu plus le jeu à son compte, et cela fait du bien de voir le jeune de Meyzieu plus dans ce registre.