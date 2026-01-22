Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
Nicolas Tagliafico lors d’Utrecht – OL (Photo by MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP)

Young Boys Berne - OL (0-1) : Tagliafico touché à la cheville droite

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Sorti à la mi-temps dans la victoire contre les Young Boys de Berne, Nicolas Tagliafico a subi une blessure à la cheville. Le latéral de l'OL a quitté le stade avec une botte au pied droit.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Tout n'a pas été parfait ce jeudi soir à Berne. L'OL a subi pendant de très longues minutes en deuxième mi-temps et n'est pas passé loin de la correctionnelle. Ce fut sans conséquence, mais dans cette soirée suisse, un gros nuage est venu gâcher cette victoire lyonnaise. Sorti à la pause, Nicolas Tagliafico n'a pas laissé sa place par simple précaution. Le latéral gauche a été touché à la cheville lors d'un duel aérien à la suite d'un corner à la 19e minute. S'il a tenu sa place jusqu'à la fin du premier acte, la douleur a été trop intense pour continuer pour le reste de cette partie de la 7e journée de Ligue Europa.

    Abner encore très incertain contre Metz

    Quand ses coéquipiers étaient encore en train de se laver après la satisfaction de la qualification, l'Argentin a pris la direction du car de l'OL avec une botte au pied droit, laissant penser à une grosse blessure à la cheville. Questionné sur le sujet, Paulo Fonseca a avoué que cela reste très "compromis de compter sur Nicolas dimanche à Metz". Néanmoins, l'entraîneur portugais n'a pas voulu en dire plus sur la possible gravité de cette blessure, "attendant d'en parler avec le joueur et le staff médical pour avoir une idée plus précise". Avec Abner plus qu'incertain pour le déplacement en Lorraine, le couloir gauche lyonnais risque d'être un très gros point d'interrogation pour dimanche.

    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l'OL valide sa qualification pour les huitièmes
    3 commentaires
    1. Avatar
      Ahtmos - jeu 22 Jan 26 à 21 h 42

      Il rentre quand niakhaté de sa tournée victorieuse ?
      Parce que c'est ptetre le bon moment pour voir la charnière kluivert niakhaté avec mata AD et Niles AG.

      Bonne chance à Nico cela dit. On espère que c'est léger. Ça a pas l'air d'être une entorse sur le ralenti mais bon c'est dur a dire.

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - jeu 22 Jan 26 à 22 h 05

        A ce compte la je préfèrerais AMN - Mata - Kluivert - Niakhaté, avec Niakhaté a gauche

        Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 22 Jan 26 à 22 h 03

      Moussa arrive demain

      Signaler

