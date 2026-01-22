Ligue Europa : l'OL valide sa qualification pour les huitièmes

En s'imposant sur la plus petite des marges, l'OL a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le match contre le PAOK servira à savoir à quelle place finiront les Lyonnais dans le top 8.

De notre envoyé spécial à Berne.

Sans la blessure de Nicolas Tagliafico, la soirée aurait pu être parfaite pour l'OL. Elle aura un petit goût amer, mais les Lyonnais ne pouvaient pas bouder leur plaisir au moment du coup de sifflet final. La communion avec les 1 700 supporters présents en disait d'ailleurs beaucoup. Après avoir subi dans le deuxième acte, la formation rhodanienne savourait cette victoire qui valait bien plus que trois points. En effet, dans cette soirée à Berne, les joueurs de Paulo Fonseca souhaitaient aussi valider si possible une qualification pour les huitièmes de finale.

Finir dans les deux premiers pour avoir l'avantage jusqu'au bout

Ils n'étaient pas forcément maîtres de leur destin puisqu'il fallait aussi regarder ce qu'il se passait sur les autres terrains. ll n'a même pas fallu attendre le résultat d'AS Roma - Stuttgart qui se tenait à 21h pour que cette qualification soit déjà acquise. La défaite du Betis au PAOK et le nul du FC Porto contre le Viktoria Plzen ont envoyé directement l'OL au tour prochain, sans même avoir à passer par les barrages. Deux matchs en moins au calendrier, ce n'est pas Paulo Fonseca qui va s'en plaindre.