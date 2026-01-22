Actualités
Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
Les joueurs de l’OL célèbrent la qualification à Berne (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Ligue Europa : l'OL valide sa qualification pour les huitièmes

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En s'imposant sur la plus petite des marges, l'OL a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le match contre le PAOK servira à savoir à quelle place finiront les Lyonnais dans le top 8.

    De notre envoyé spécial à Berne.

    Sans la blessure de Nicolas Tagliafico, la soirée aurait pu être parfaite pour l'OL. Elle aura un petit goût amer, mais les Lyonnais ne pouvaient pas bouder leur plaisir au moment du coup de sifflet final. La communion avec les 1 700 supporters présents en disait d'ailleurs beaucoup. Après avoir subi dans le deuxième acte, la formation rhodanienne savourait cette victoire qui valait bien plus que trois points. En effet, dans cette soirée à Berne, les joueurs de Paulo Fonseca souhaitaient aussi valider si possible une qualification pour les huitièmes de finale.

    Finir dans les deux premiers pour avoir l'avantage jusqu'au bout

    Ils n'étaient pas forcément maîtres de leur destin puisqu'il fallait aussi regarder ce qu'il se passait sur les autres terrains. ll n'a même pas fallu attendre le résultat d'AS Roma - Stuttgart qui se tenait à 21h pour que cette qualification soit déjà acquise. La défaite du Betis au PAOK et le nul du FC Porto contre le Viktoria Plzen ont envoyé directement l'OL au tour prochain, sans même avoir à passer par les barrages. Deux matchs en moins au calendrier, ce n'est pas Paulo Fonseca qui va s'en plaindre.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Young Boys Berne - OL (0-1) : Tagliafico touché à la cheville droite
    1 commentaire
    1. OL-91
      OL-91 - jeu 22 Jan 26 à 22 h 02

      Match gagné....

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l'OL valide sa qualification pour les huitièmes 21:53
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    Young Boys Berne - OL (0-1) : Tagliafico touché à la cheville droite 21:38
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Young Boys Berne - OL (0-1) : top, flop , ce qu'il faut retenir 21:00
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    L’OL n’est pas resté en Berne ce jeudi (0-1) 20:45
    Young Boys Berne - OL : suivez le live audio 18:40
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Young Boys Berne - OL : Karabec dans le onze, Tolisso remplaçant 17:33
    les joueurs des Young Boys
    Contre l'OL, les Young Boys "joueront pour survivre" 15:10
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe de France féminine : OM - OL Lyonnes finalement ce samedi à 16h 14:20
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Fonseca (OL) : "Quand on recrute, on regarde aussi le caractère" 13:30
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    À Berne, l’OL n’a qu’un objectif : le top 8 12:40
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    Après le match à Berne, l’OL rentrera en car 11:50
    Clinton Mata lors d'OL - Strasbourg
    OL - Ligue Europa : Mata reste sous la menace d’une suspension 11:00
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement contre le FC Bâle
    Young Boys Berne - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    Eagle Football : Textor perd son appel contre Iconic Sports 09:30
    Le Wankdorf Stadium où se jouera Young Boys Berne - OL
    Au Wankdorf Stadium, l’OL a un terrain à dompter 08:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : l’OL va tenter encore une arrivée et attend un départ 08:00
    Moussa Niakhaté (OL) face à l'OM
    Vainqueur de la CAN, Niakhaté de retour vendredi avec l’OL 07:30
    Rémy Descamps lors de Lille - OL en Coupe de France
    Young Boys Berne - OL : Descamps titulaire, Mangala sur le banc 21/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut