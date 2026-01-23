Ligue Europa - OL : Tolisso veut "finir premier ou deuxième"

Capitaine heureux jeudi soir après la victoire de l’OL, Corentin Tolisso ne voit pas le chemin encore terminé dans cette phase de ligue. Le milieu veut que son équipe finisse le travail contre le PAOK pour avoir l’avantage du terrain jusqu’au bout.

De notre envoyé spécial à Berne.

Il y avait des sourires au coup de sifflet final, dans les vestiaires et sur le chemin pour rejoindre le car qui allait les ramener à Décines dans la nuit. Jeudi soir, les joueurs de l’OL ont souffert pendant une bonne demi-heure face aux Young Boys de Berne, mais ont réussi à faire le dos rond pour garder leur avantage d’un but obtenu grâce à Ainsley Maitland-Niles. Alors, en plus d’avoir empoché les trois points, les Lyonnais ont validé dans le même temps leur présence en huitièmes de finale de cette Ligue Europa.

Une soirée parfaite poussant ainsi à laisser libre cours à la joie collective, pour le plus grand plaisir de Corentin Tolisso. "On est très contents d’avoir gagné, face à une belle équipe et sur un terrain compliqué. Mais on a fait un bon match, su conserver la balle parfois quand il le fallait, être solide en fin de match… On est toujours premier, c’est une soirée très positive. Il y a de la joie, tout le monde tire dans le même sens et a une belle mentalité."

"Avoir l'avantage du terrain pour la suite"

Ayant commencé le match sur le banc après "avoir parlé avec le coach, car c’était mieux ainsi", le capitaine a fait son apparition en toute fin de match. Une façon pour Paulo Fonseca d’apporter de la sérénité face aux assauts suisses. Le "travail de tout le collectif" a porté ses fruits et l’OL continue ainsi de rester leader de cette Ligue Europa. Néanmoins, la qualification ne doit pas être une fin en soi et Corentin Tolisso n’a pas manqué de le rappeler avant le dernier match contre le PAOK le 29. "Être premier, ça anime de l’envie d’y rester. On est qualifié, tant mieux. Il faudra quand même jouer jeudi pour finir premier ou 2e, avec l’avantage du terrain ensuite." Jeudi soir, l’OL a validé un premier objectif. Il faudra valider le second dans une semaine à la maison.