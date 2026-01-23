Actualités
Paulo Fonseca en Ligue Europa
Paulo Fonseca en Ligue Europa (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Paulo Fonseca après Young Boys - OL (0-1) : "Objectif accompli"

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • En tremblant un peu en fin de partie, l'OL s'est débarrassé des Young Boys jeudi (0-1). Cette 6e victoire en 7 journées de Ligue Europa lui assure le top 8, ce qui était l'objectif au début de la campagne.

    Il ne voulait pas se projeter sur la suite, mais plutôt valoriser les nombreuses minutes des joueurs du centre de formation en Ligue Europa. Après le court succès face aux Young Boys jeudi (0-1), Paulo Fonseca était satisfait. L'essentiel était préservé, et l'OL en route pour les 8es de finale. Avec un tableau qui pourrait se dégager.

    Paulo Fonseca, que retenez-vous de cette victoire à Berne (0-1) ?

    "C'était très important pour nous de gagner ici. En première période et au début de la deuxième, nous avons très bien joué, même si nous avons manqué d'agressivité dans les trente derniers mètres. On a dominé quasiment tout le match. Mais après, il y a eu la réaction d'une équipe qui a besoin de l'emporter, on ne doit pas oublier cela. Il leur fallait la victoire.

    Ils ont pris des risques dans les 20 dernières minutes, ont amené davantage d'attaquants, mais je trouve que l'on a bien défendu. Leurs principales occasions venaient de nos pertes de balle. Le rapport de forces a changé, mais c'est normal.

    "Les succès apportent davantage de confiance et de motivation"

    C'est votre 7e victoire de suite, on a l'impression qu'une belle dynamique s'est enclenchée. Comment expliquer que les rencontres tournent en votre faveur actuellement ?

    Les succès apportent davantage de confiance et de motivation. On est dans une bonne phase, mais on sait qu'on a trois affiches par semaine, donc peu de temps pour s'entraîner, seulement pour se reposer. Nous voulons continuer comme cela, à commencer par le déplacement à Metz dimanche qui sera difficile, comme toutes les journées de Ligue 1. Si on veut rester dans cette dynamique, on devra très bien préparer la confrontation.

    Cette Ligue Europa devient, avec les renforts pour la phase finale, un objectif ?

    On a accompli l'objectif d'être dans les huit premiers. Après, on verra. On ne sait pas quelle sera la suite. Nous avons réalisé le plus important, mais j'estime qu'il y a d'autres choses à valoriser : combien de joueurs issus de la formation ont eu des minutes dans cette phase de classement ? Aujourd'hui, ils étaient quatre. Les jeunes ont participé à beaucoup de matchs, et je trouve qu'on devrait parler de cette particularité positive."

    2 commentaires
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - ven 23 Jan 26 à 8 h 34

      L OL toujours performant en ligue européenne même avec un groupe diminué ! Pour l’attractivité du club et attirer de bons joueurs au mercato, c’est un formidable atout ! Décidément, cette saison est passionnante !

    2. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 8 h 58

      Sans jouer avec l'équipe A complète , l'OL est parvenu à etre leader de cette ligua , c'est du beau travail .
      Et de nombreux jeunes ont eu du temps de jeu , c'est très formateur pour eux de jouer contre des équipes comme ces Bernois .
      Je note que Merah est plus cohérent dans son jeu que Cherki au même âge , bien plus mature .
      De bon augure pour son avenir .

