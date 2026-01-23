Et à la fin, l'OL a encore la recette

Comme souvent en Ligue Europa, l'OL a été balloté en fin de partie jeudi face aux Young Boys (0-1). Mais il s'en est sorti, presque par habitude.

C'est un peu une constante cette année en Ligue Europa. L'OL a certes remporté six de ses sept journées, mais souvent de manière accrochée. À Utrecht par exemple (0-1), ou face à Bâle (2-0) et les Go Ahead Eagles (2-1). Idem jeudi à Berne, où un seul but a finalement départagé les deux formations (0-1 contre les Young Boys).

En Suisse, les coéquipiers de Clinton Mata ont été bousculés jusqu'au bout par leur adversaire, après avoir maîtrisé durant 70 minutes environ. "C'était très important pour nous de gagner ici. En première période et au début de la deuxième, nous avons bien joué, même si nous avons manqué d'agressivité dans les trente derniers mètres. On a dominé quasiment tout le match. Mais après, il y a eu la réaction d'une formation qui a besoin de l'emporter, on ne doit pas oublier cela, a rappelé Paulo Fonseca. Il leur fallait la victoire. Ils ont pris des risques dans les 20 dernières minutes, ont amené davantage d'attaquants, mais je trouve que l'on a bien défendu."

Un scénario qui se répète sur cette série

Un scénario qui se répète, et qui fait remonter à la surface les affrontements en France face au Havre (1-0), Lille (1-2) et Brest (2-1) récemment. À chaque fois, cela a tourné en faveur des Lyonnais. Or, on se souvient des nombreux points laissés en route à l'automne sur des fins de rencontre mal gérées : Toulouse (1-2) et Paris FC notamment (3-3), voire Rennes dans un autre style (3-1).

Les Rhodaniens ont-ils appris de leurs erreurs ? En tout cas, ils engrangent en ce début 2026, avec sept succès consécutifs. "C'est sûr que gagner sept fois de suite, c'est très important. C'est à l'image de l'équipe car on l'a emporté dans les trois compétitions, ce qui montre qu'on les prend à cœur et qu'on les joue sérieusement. On veut aller loin, on a de l'ambition, donc c'est une satisfaction collective", a salué Khalis Merah, assez intéressant jeudi.

L'OL pris dans un cercle vertueux, jusqu'à quand ?

Jouant parfois avec le feu alors qu'il semble au-dessus de son rival, l'OL ne cède pas, même en l'absence du roc Moussa Niakhaté. Une donnée intéressante alors qu'une fin de saison assez excitante se dessine. "On est très contents d’avoir gagné, face à un bel adversaire et sur un terrain compliqué. Mais on a fait une bonne partie, su conserver la balle parfois quand il le fallait, être solides sur les dernières minutes… On est toujours premiers, c’est une soirée positive, validait Corentin Tolisso. Il y a de la joie, tout le monde tire dans le même sens et a une belle mentalité."

Le club avance, et se positionne pour terminer à la première place de la Ligue Europa. Il est déjà sûr de participer aux 8es de finale. "Le job est fait, retenait Khalis Merah. Tout n'a pas été parfait, les conditions n'étaient pas habituelles (en raison du synthétique) et on a souffert à la fin, mais pour le reste, on a plutôt bien fait. Le petit avertissement avec l'égalisation refusée nous a marqués, donc il fallait reprendre le contrôle, faire tourner la balle, ce qu'on a bien fait pendant quelques minutes. On a bien géré, je trouve globalement, sauf dans les ultimes instants où on se fait un peu peur."

Le collectif mis en avant

A-t-on retrouvé ce petit ingrédient qui a permis à l'Olympique lyonnais de réussir son début d'exercice 2025-2026 ? Les joueurs en tout cas louent tous cette capacité à faire front ensemble. "On a réussi à tenir grâce à notre état d'esprit collectif. Peu importe que les matches soient difficiles, nous restons ensemble, nous restons une équipe. Nous nous battons ensemble, en équipe, et c'est vraiment bien", appréciait l'unique buteur du soir, Ainsley Maitland-Niles. Son jeune compère du milieu approuvait. "Même quand il y a des petits coups de mou, on reste solides et soudés."

Si la solidarité n'a jamais fait défaut à ce groupe depuis l'été dernier, les résultats s'étaient étiolés d'octobre à novembre. Ils repartent à présent à la hausse, ce qui est particulièrement encourageant, alors que de nouvelles forces vives rejoignent l'effectif.