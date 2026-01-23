Actualités
Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
Afonso Moreira et les joueurs de l’OL @UEFA

Ligue Europa : l'OL terminera au pire 7e

  • par Gwendal Chabas
  7 Commentaires

    • Il faudrait un scénario catastrophe, mais l'OL peut encore dégringoler au classement de la Ligue Europa. Premier avant la dernière journée, il terminera dans le pire des cas septième.

    Les mots de Corentin Tolisso, et ceux de Clinton Mata avant lui, démontrent que ce n'est pas fini. Certes, l'OL est certain d'être en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Sa victoire à Berne contre les Young Boys jeudi (0-1) lui assure le fameux top 8, qui était l'objectif au début de la campagne. Mais il reste encore une journée le 29 janvier prochain, face au PAOK, à Décines (21 heures).

    Un match capital pour une raison. Désormais, l'ambition des Lyonnais est de terminer premier de la phase de classement. Pour cela, ils devront s'imposer contre Dejan Lovren et ses coéquipiers. Une victoire, et ils compteraient 21 points sur 24 possibles. Cela devrait être suffisant, à moins qu'Aston Villa ne s'impose contre le RB Salzburg tout en remontant sa différence de buts (+11 contre +7).

    Ne pas s'endormir sur la dernière marche

    Dans le pire des scénarios, à savoir une défaite et un succès des Anglais et des poursuivants (Fribourg, Midtjylland, Braga, la Roma et Ferencváros), le club rhodanien finirait septième. Mais il faudrait que les adversaires à 15 unités (La Roma et Ferencváros) rehaussent leur différence de but (respectivement +7 et +5).

    Avec un nul, l'OL achèvera cette première partie de compétition au 5e rang, toujours dans le moins positif des cas. Mais à la maison, les hommes de Paulo Fonseca visent cette position de leader qui sera cruciale. En effet, au-delà d'un tirage au sort supposément plus favorable, les équipes classées première et deuxième recevront toutes les rencontres-retour jusqu'à la finale. Un bel avantage.

    Des considérations financières et physiques

    Et le premier strapontin serait évidemment à privilégier, puisqu'il apporte 2,7 millions d'euros, contre 2,63 millions pour le second. On descend ainsi de 75 000 euros à chaque place perdue. Une affiche à 525 000 d'euros donc, si les partenaires de Tyler Morton s'imposent contre les Grecs.

    En s'évitant les barrages en février, le pensionnaire de Ligue 1 s'offre a minima un peu de repos en plus. "Avoir du temps pour s'entraîner, c'est magnifique, applaudissait Paulo Fonseca. Ces deux semaines complètes vont nous permettre de travailler. J'en avais parlé avec les joueurs : gagner aujourd'hui (jeudi), c'était s'offrir des plages de récupération. Donc je suis content qu'on y soit parvenu." Et il reste un dernier effort à fournir.

    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : Khalis Merah ne veut pas se projeter
    7 commentaires
    1. Monark
      Monark - ven 23 Jan 26 à 9 h 36

      Que nenni !! On se doit de finir premier, dixit Coco.
      Donc pas question de brader ce dernier match, surtout contre une grosse équipe cette fois.

      Signaler
    2. Monark
      Monark - ven 23 Jan 26 à 9 h 54

      https://x.com/OL/status/2014429046868763040?s=20

      La vidéo de retour au vestiaire .

      Ah j’adore !!❤️💙

      Signaler
    3. Avatar
      piedicortedigaggio - ven 23 Jan 26 à 9 h 55

      Je reposte ce comm pour avoir votre avis.

      Cette compétition doit être une priorité.
      On n'est pas si loin depuis des années : 2017 en 1/2, l'année dernière en 1/4. Il est temps de casser le plafond de verre et d'oser rêver aller plus loin, au moins d'offrir une finale au club.

      On dit souvent qu'on est une des locomotives du foot français. C'est en partie vrai. Mais il manque encore qqch.
      Alors soyons audacieux.

      POUR INFO, c'est simple, parmi les équipes qui ont fait une 1/2 en C1 depuis ces 25 dernières années (dont l'OL deux fois en 2010 et 2020), notre club est le SEUL qui n'a aucun titre européen. Tous les autres ont soulevé au moins une C2 ou une C3, même les plus "modestes" type Tottenham ou Bayern Leverkusen, Valence...

      A part Aston Villa qui n'est pas non plus le Barça toutes ces équipes sont à notre portée.
      Alors croyons-y.
      Voir Coco brandir ce trophée place des Terreaux serait un IMMENSE rêve (auquel je veux croire).

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - ven 23 Jan 26 à 10 h 10

        bonjour , évidemment ce serait le graal , un titre après lequel on court depuis plus de 10 ans .
        Mais ... si au moment du sprint final , l'équipe est en lice pour le podium , je ne sais pas quelle compétition il faudra privilégier ...
        ( et oui on se reprend à parler de podium alors que l'été dernier on espérait ( sans trop y croire vu les départs ) faire au mieux aussi bien que l'an dernier cad 6 ème )

        Signaler
      2. Avatar
        lekinslayer - ven 23 Jan 26 à 10 h 28

        A moitié vrai :

        Benfica a fait une demi de LDC en 2023, mais leur dernier trophée européen date de 1962

        Monaco a fait 2 demis de LDC en 2004 et 2017, pas de trophée européen

        PSV Eindhoven a fait une demi de LDC en 2005, mais leur dernier trophée européen date de 1988

        Ajax Amsterdam a fait 2 demis de LDC en 2002 et 2019, mais leur dernier trophée européen date de 1992

        Dortmund a fait 2 demis de LDC en 2013 et 2024, pas de trophée européen

        Leeds a fait une demi de LDC en 2001, pas de trophée européen

        Deportivo la Corogne a fait une demi de LDC en 2004, pas de trophée européen

        Schalke 04 a fait une demi de LDC en 2011, mais leur dernier trophée date de 1997

        Leipzig a fait une demi de LDC en 2020, pas de trophée européen

        Signaler
      3. Avatar
        JNDzeFirst - ven 23 Jan 26 à 10 h 35

        Salut @piedicortedigaggio,

        Je suis d'accord, l'Europa League doit être un objectif pour le club et je pense que ça l'est, au moins pour les joueurs qui ont soif d'un trophée avec l'OL. D'autant plus qu'une victoire en EL nous permettrait de nous qualifier directement en LDC, ce qui nous apporterait une belle manne financière et également espérer réussir à garder une bonne partie de nos meilleurs joueurs.

        Pour autant, je ne serai pas forcément déçu si nous n'arrivions pas à le faire, après l'été que nous avons traversé j'imaginais une nouvelle saison de transition (comprendre saison galère), donc tout classement au dessus de la 6ème place ou bien trophée (coupe de France et/ou Europa League) serait pour moi un gros plus !

        Signaler
    4. Avatar
      Poupette38 - ven 23 Jan 26 à 10 h 23

      Et moi je remet le mien ici,

      Maccabi Tel-Aviv, 36e
      Utrecht, 34e
      G O Eagles, 30e
      RB Salzbourg, 28e
      Bâle, 27e
      Y B Berne, 23e
      Bétis Séville, 8e, perdu mais avec une équipe remaniée
      reste à jouer le Paok, 12e

      J'attends la suite avec beaucoup d'espoir mais je voulais souligner que l'on a gagné des équipes toutes mal classées .
      ❤️💙🙏

      Signaler

    Derniers commentaires
