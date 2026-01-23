Ligue Europa : l'OL terminera au pire 7e

Il faudrait un scénario catastrophe, mais l'OL peut encore dégringoler au classement de la Ligue Europa. Premier avant la dernière journée, il terminera dans le pire des cas septième.

Les mots de Corentin Tolisso, et ceux de Clinton Mata avant lui, démontrent que ce n'est pas fini. Certes, l'OL est certain d'être en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Sa victoire à Berne contre les Young Boys jeudi (0-1) lui assure le fameux top 8, qui était l'objectif au début de la campagne. Mais il reste encore une journée le 29 janvier prochain, face au PAOK, à Décines (21 heures).

Un match capital pour une raison. Désormais, l'ambition des Lyonnais est de terminer premier de la phase de classement. Pour cela, ils devront s'imposer contre Dejan Lovren et ses coéquipiers. Une victoire, et ils compteraient 21 points sur 24 possibles. Cela devrait être suffisant, à moins qu'Aston Villa ne s'impose contre le RB Salzburg tout en remontant sa différence de buts (+11 contre +7).

Ne pas s'endormir sur la dernière marche

Dans le pire des scénarios, à savoir une défaite et un succès des Anglais et des poursuivants (Fribourg, Midtjylland, Braga, la Roma et Ferencváros), le club rhodanien finirait septième. Mais il faudrait que les adversaires à 15 unités (La Roma et Ferencváros) rehaussent leur différence de but (respectivement +7 et +5).

Avec un nul, l'OL achèvera cette première partie de compétition au 5e rang, toujours dans le moins positif des cas. Mais à la maison, les hommes de Paulo Fonseca visent cette position de leader qui sera cruciale. En effet, au-delà d'un tirage au sort supposément plus favorable, les équipes classées première et deuxième recevront toutes les rencontres-retour jusqu'à la finale. Un bel avantage.

Des considérations financières et physiques

Et le premier strapontin serait évidemment à privilégier, puisqu'il apporte 2,7 millions d'euros, contre 2,63 millions pour le second. On descend ainsi de 75 000 euros à chaque place perdue. Une affiche à 525 000 d'euros donc, si les partenaires de Tyler Morton s'imposent contre les Grecs.

En s'évitant les barrages en février, le pensionnaire de Ligue 1 s'offre a minima un peu de repos en plus. "Avoir du temps pour s'entraîner, c'est magnifique, applaudissait Paulo Fonseca. Ces deux semaines complètes vont nous permettre de travailler. J'en avais parlé avec les joueurs : gagner aujourd'hui (jeudi), c'était s'offrir des plages de récupération. Donc je suis content qu'on y soit parvenu." Et il reste un dernier effort à fournir.