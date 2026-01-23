Actualités
Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
Khalis Merah lors d’OL – Go Ahead Eagles (@UEFA)

Ligue Europa : Khalis Merah ne veut pas se projeter

    • Une nouvelle fois titulaire en Ligue Europa, Khalis Merah a participé au bon parcours de l'OL dans le tournoi. Le jeune Lyonnais ne veut pas trop se projeter sur la suite de la compétition.

    Comme l'an passé, l'OL évitera les barrages de la Ligue Europa. Actuellement premier avec 18 points, il fera assurément mieux que lors du précédent exercice (15 unités), mais la dernière journée le 29 janvier pourrait le voir chuter (ou conserver) sa place au classement. Le succès de jeudi chez les Young Boys le met néanmoins en bonne position.

    Assuré d'être dans le top 8, et donc de vivre les 8es de finale, l'Olympique lyonnais peut se prendre à ambitionner de grandes choses. Mais visiblement, les joueurs n'y songent pas. "On en est encore loin, il faudra prendre rencontre par rencontre. Puis, chaque formation dispute cette épreuve pour aller au bout, sinon tu ne joues pas. On se concentre davantage sur les affiches qui arrivent, pas plus loin", affirmait Khalis Merah.

    "C'est positif, mais je pense que j'aurais pu faire une stat"

    À titre individuel, le Gone enchaîne les apparitions (20 déjà au total), surtout en C3, où il a participé à toutes les journées (4 titularisations). Jeudi, il a affiché un niveau de performance intéressant, même s'il est encore plus exigeant avec lui-même. "J'étais à un poste que j'aime beaucoup, à savoir 8 à gauche dans un losange. C'est positif, mais je pense que j'aurais pu faire une stat, une passe ou un but. Ça me tient à cœur, le coach m'en a parlé avant le match, a-t-il confié. C'est un objectif à la fois personnel et collectif car en faisant ça, tu permets à l'équipe de marquer des points."

    Le milieu de terrain de 18 ans, figure de cette jeunesse lancée dans le grand bain, a redit à quel point le vestiaire l'avait bien accueilli, lui et ses compères de la réserve. "C'est plus facile de jouer avec des grands footballeurs, on se trouve mieux sur le terrain. Le groupe m'a beaucoup aidé, et dans un environnement différent, ça aurait peut-être été plus difficile de m'adapter. Mais pas seulement pour moi. Il y a plusieurs jeunes, soulignait-il. Ça fait plaisir car il y a six mois, on évoluait ensemble en N3."

    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - ven 23 Jan 26 à 10 h 20

      Le vieux sage à parlé ; il a tout a fait raison .
      Ce gamin me tue .

      Signaler

    Derniers commentaires
