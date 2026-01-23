Actualités
OL : "Même face aux belles équipes", Metz veut prendre des points

  • par Gwendal Chabas

    • Lancé dans une course pour le maintien, le FC Metz reçoit l'OL dimanche (17h15). Malgré la différence au classement, l'entraîneur messin, Benoît Tavenot, ne veut pas balancer cette rencontre.

    Dernier de Ligue 1, Metz ne veut pas abdiquer. Il a perdu six rencontres de suite en Ligue 1, changé de coach, mais reste à deux longueurs du barragiste. Alors à domicile face à l'OL, pour la première sur le banc de Benoît Tavenot, les Mosellans veulent mettre un terme à leur mauvaise série. Ils ne partent pas favoris, mais ils n'ont pas d'autres choix que d'essayer.

    "Lyon est une belle équipe qui travaille bien"

    C'est ce qu'a rappelé le technicien français devant la presse ce vendredi. "Lyon est une belle équipe avec un entraîneur et tout un club qui travaille très bien. Nous savons qu'ils jouent d'une manière spécifique et qu'ils parviennent très bien à le faire, a-t-il souligné. C'est un beau match à jouer pour nous, bien que nous ne puissions pas nous permettre de choisir nos affiches. Même face aux belles formations de notre championnat, il faudra prendre des points."

    En face, l'Olympique lyonnais reste sur sept victoires de rang et pourrait se rapprocher du podium (actuellement quatrième). Mais pour cela, il devra aborder cette confrontation contre la lanterne rouge avec sérieux et rigueur, car Gauthier Hein et ses compères joueront sans complexe.

