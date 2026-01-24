Actualités
Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Contre l’OM, l’OL Lyonnes devra "bien jouer pour marquer"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Muettes pour la première fois de la saison contre le Paris FC, les joueuses de l’OL Lyonnes ont perdu leurs premiers points en championnat. Au moment d’affronter l’OM en Coupe de France et donc un potentiel piège, Jonatan Giraldez veut voir son équipe élever la qualité de son jeu.

    Une semaine s'est écoulée. Sept jours durant lesquels Jonatan Giraldez a pu revoir en long, en large et en travers le match de l'OL Lyonnes contre le Paris FC. Le déplacement dans la capitale dimanche dernier ne s'est pas forcément passé comme l'Espagnol l'aurait souhaité. Comme souvent ces dernières saisons, la formation parisienne a mis en difficulté le collectif lyonnais et ce dernier a perdu ses deux premiers points de la saison en Première Ligue. "À Paris, ce n’était pas un bon résultat. En première période, nous n’avons pas évolué à notre niveau, a regretté le coach vendredi à la veille du départ pour Marseille. Mais je suis tranquille, car comme je le dis tout le temps, le plus important est de se créer des opportunités de marquer."

    Allier réussite offensive et défensive

    Des occasions, ce n'est pas ce qui a manqué contre le Paris FC surtout en deuxième mi-temps. Encore aurait-il fallu les convertir, à l'image de ce poteau de Marie-Antoinette Katoto dans le temps additionnel. Un but contre Lens, aucun contre le Paris FC : la machine est-elle enrayée au moment de se rendre à Marseille en Coupe de France ? Jonatan Giraldez ne veut pas croire au retour du mal qui a touché l'OL Lyonnes ces dernières années : l'inefficacité.

    Pourtant, contre l'OM ce samedi (16h), il ne faudra pas trop tergiverser devant le but pour ne pas revivre la désillusion de Reims la saison passée en coupe. "Il ne s’agit pas seulement de marquer des buts. Nous devons aussi bien faire les choses à la construction du jeu, en phase de progression, de finition et de transition défensive, énumère le coach. Nous devons être parfaits en termes tactiques pour aider nos attaquantes à marquer beaucoup de buts. Marquer est la conséquence de bien jouer."

    En Coupe de France, il faut avant tout être clinique. À l'OL Lyonnes de suivre les traces du derby au tour précédent pour s'éviter la boule au ventre.

    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - sam 24 Jan 26 à 8 h 20

      Vouloir prendre des points ce n'est pas que ce créer des opportunités, le but final est de les mettre au fond , avec 75% de possession , je ne vois pas tactiquement ce qu'il reproche au onze , un peu moins de possession et d'aspiration de l'adversaire débloquerait tous ces bus devant nous , dégagerait des occasions plus franches de contre au lieu de buter imperturbablement sur des murs bien organisés ( heureusement il n'y en a peu ).
      Pour certaines il y a un peu de défi dans ce match , Wendie et Selma d'abord vont se rappeler à Diacre 😤

      

