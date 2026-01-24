Depuis quelque temps déjà, les joueurs de l’OL reprennent un chant descendu des tribunes du Parc OL : "Lyonnais, on est là et bien là". Des paroles extraites d’un titre de l’un des plus célèbres rappeurs de Lyon, Casus Belli devenu depuis Silvàn Areg.

Il existe avec ce groupe de Paulo Fonseca une envie de partir à la guerre avec eux. Il y a quelques saisons, la fracture était presque totale avec les supporters. Les éléments contraires qui ont touché le club depuis trois ans auraient pu finir de rendre ce climat insoutenable. Pourtant, ils ont eu l’effet inverse avec une union sacrée qui ferait la fierté d’un Jean-Michel Aulas qui prônait toujours ce rassemblement quand le bateau commençait à tanguer. Il existe aujourd’hui une volonté de tirer dans le même sens et l’état d’esprit affiché par le groupe de l’OL a fini de créer une véritable communion avec les supporters.

Niakhaté accueilli sur ces paroles

Il n’y a qu’à voir les échanges pendant de longues minutes sur la pelouse de Berne jeudi soir pour comprendre que tout le monde tire dans le même sens. Les supporters s’identifient à ces joueurs, arrivés dans un relatif anonymat mais prêts à mouiller le maillot, et les coéquipiers de Corentin Tolisso effectuent le chemin inverse. Pour preuve ? Ce chant repris depuis quelque temps dans le vestiaire lyonnais pour fêter les victoires et qui descend depuis très longtemps des tribunes de Gerland puis du Parc OL : "Lyonnais, on est là et bien là, le champion est là !". Clinton Mata a poussé la chansonnette en zone mixte contre les Young Boys avant que tout le groupe ne le reprenne pour célébrer le retour de Moussa Niakhaté, vainqueur de la CAN.

"Quand j'écrivais ce son, je le voyais être chanté en tribunes"

Des images qui doivent faire plaisir à l’auteur de la chanson et qui n’est autre que Casus Belli. L’un des rappeurs les plus emblématiques de la scène lyonnaise avait d’ailleurs profité de son passage dans "Tant qu’il y aura des Gones" en avril 2022 pour revenir sur la genèse de ce son. "Ce chant date de 2007-2008 quand j’étais en train de faire l’album 'Cas 2 Guerre' et un ami m’avait dit que l’OL était peut-être en train de chercher des chants. J’étais en pleine écriture de l’album et j’avais cette prod, donc je me suis dit : "pourquoi pas". Quand on était gamin, on prenait le bus, on partait de Bron et on allait jusqu’à Gerland, on attendait la mi-temps pour rentrer, parfois on rentrait par la piscine."

L'histoire avec l'OL ne se limite pas à cette chanson pour l'artiste qui a le cœur rouge et bleu et qui avait mis Lyon sur la carte du rap français avec certains classiques. C’était un vrai kiffe de faire cette chanson en se disant qu’un jour peut-être les supporters pourront chanter la chanson ou autre. Quand je l’écrivais, je voyais vraiment le truc chanté en tribunes, bras dessus dessous, donc ça fait plaisir." Près de quatre ans plus tard, celui-ci qui écrit désormais sous la plume Silvàn Areg doit être encore un peu plus fier.