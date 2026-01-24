Actualités
Dominik Greif, gardien de l'OL
Dominik Greif, gardien de l’OL (crédit : Anthony Ravas / OetL)

OL : Paulo Fonseca évoque sa gestion des gardiens

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Titulaire en Ligue 1, Dominik Greif laisse les différentes coupes à Rémy Descamps. Mais Paulo Fonseca assure qu'il n'en fait pas une règle systématique.

    Une certaine rotation s'est installée chez les gardiens de l'Olympique lyonnais. Depuis mi-septembre, Dominik Greif (18 parties sur l'exercice en cours) occupe le rôle de numéro un en championnat. Il a disputé l'ensemble des matchs depuis la réception d'Angers (1-0). On a aussi vu le Slovaque à quatre reprises en Ligue Europa lors des quatre premières journées. Mais Paulo Fonseca a ensuite instauré de l'alternance.

    Car depuis fin novembre et la confrontation face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), Rémy Descamps a participé à l'ensemble des affiches en Coupe de France et en C3 (cinq apparitions au total, neuf sur la saison). On peut donc penser que l'ancien Nantais sera chargé des compétitions hors de la Ligue 1.

    Greif face à Metz, Descamps "probablement" contre le PAOK

    Mais L'entraîneur portugais a réfuté une telle conclusion. Ce vendredi en conférence de presse, il a détaillé sa manière de fonctionner pour ce poste si particulier. "Naturellement, Dominik est celui qui joue le plus, mais on a besoin aussi d'avoir Rémy à un bon niveau, prêt à répondre présent, a-t-il affirmé. Et ces rencontres sont bien pour qu'il emmagasine de la compétition. Je sais que dimanche (à Metz), c'est Dominik qui jouera. Mais après, face au PAOK, je n'ai pas encore décidé. Probablement Rémy."

    Il faudra observer la concurrence au moment des 8es de finale de la Coupe d'Europe. L'interrogation reste complète en Coupe de France, Descamps ayant été le titulaire à Lille (1-2). Mais on sait également que le portier français a quelques touches lors de ce mercato.

    2 commentaires
    1. Avatar
      pathetikOL - sam 24 Jan 26 à 9 h 07

      Descamps pour les matchs à moindre enjeu et entretenir certains automatismes pourquoi pas ? le raisonnement se tient, sans parler de l'usure mentale. Après n°1 et 2 pour moi il n'y a pas de doute, même si je ne suis qu'un simple amateur de foot expert de rien 😏

      Signaler
    2. OLyonn@is
      OLyonn@is - sam 24 Jan 26 à 9 h 13

      Je pense que Greif est un peu meilleur que Descamps même si ce dernier n'a pas démérité.

      Signaler

    derniers commentaires
