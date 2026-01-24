Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz
Tyler Morton (OL) face à Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Ligue 1 : Metz ne va pas "mettre 3 gardiens et 6 défenseurs" pour stopper sa série

  • par David Hernandez

    • Lanterne rouge de la Ligue 1 après 18 journées, le FC Metz reçoit l'OL ce dimanche (17h15). Avec un changement de coach durant la semaine, le club lorrain aimerait stopper sa série de six matchs sans victoire en championnat.

    Après la qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa, l'OL doit vite appuyer sur le bouton Ligue 1 pour ne pas vivre de mauvaises surprises ce dimanche en fin d'après-midi (17h15). Pour la deuxième fois en quatre jours, les Lyonnais évolueront loin de leur base, mais l'importance de la rencontre reste la même. Le FC Metz a beau être dernier du championnat, seule la victoire sera belle, comme elle l'a été jeudi à Berne. Si la manière est au rendez-vous, ce sera forcément un plus, mais dans la dynamique actuelle, seuls les trois points auront une vraie incidence au classement.

    Un point pris depuis le 9 novembre dernier

    Dans ce presque choc des extrêmes entre la lanterne rouge et le 4e de Ligue 1, le FC Metz veut vendre chèrement sa peau. Pourtant, la situation pousserait à voir la formation lorraine mettre le bus, à la recherche d'un point au goût de victoire. Pas forcément la philosophie du nouveau coach, Benoit Tavenot. "« La défense va démarrer d’en haut. Il va falloir être plus actif et que les ballons arrivent un peu moins sur notre ligne défensive. Mais je ne vais pas jouer avec trois gardiens et six défenseurs. Le but est d’être équilibré". Il y a les paroles et les actes, et l'on imagine mal le FC Metz arriver la fleur au fusil face à l'armada offensive de l'OL. Surtout dans une série de six matchs sans la moindre victoire en championnat et un seul petit point pris début janvier...

