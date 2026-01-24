Actualités
Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
Kadidiatou Diani lors d’OL Lyonnes – Atlético de Madrid (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Coupe de France : l'OL Lyonnes sans Diani ou encore Engen contre l'OM

  • par David Hernandez
  • 8 Commentaires

    • Ce samedi (16h), l'OL Lyonnes dispute son huitième de finale de Coupe de France à Marseille. Jonatan Giraldez a laissé plusieurs cadres à Lyon, ne pouvant retenir que seize joueuses.

    On pourrait croire à une véritable hécatombe en raison le groupe retenu par Jonatan Giraldez pour le déplacement à Marseille, ce samedi (16h). Que les supporters se rassurent, l'entraîneur de l'OL Lyonnes n'a en réalité pas de problème de pépins physiques dans son effectif. La Coupe de France ne limitant que seize le nombre de joueuses inscrites sur la feuille de match, il a donc fallu faire des choses. Et laisser ainsi de nombreuses joueuses à Lyon, et non des moindres. Pour ce huitième de finale, Giraldez n'a pas convoqué Kadidiatou Diani, Ingrid Engen ou encore Tarciane, qui n'ont donc pas pris la direction du sud vendredi soir.

    Avec seize joueuses à retenir dans un effectif pléthorique comme celui de l'OL Lyonnes, les choix sont donc nombreux. N'ayant pas pris part à l'entraînement vendredi, Lily Yohannes et Inès Benyahia ont ainsi été préservées, tandis que Sofie Svava enchaîne un deuxième match loin du groupe. En revanche, Elma Nelhage , Korbin Shrader et Vicki Becho sont de retour, après n'avoir pas joué contre le Paris FC.

    Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Bacha, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader - Becho, Brand, Chawinga, Hegerberg, Katoto

    à lire également
    Le Parc OL en plein chantier en cet été 2025
    Le changement de pelouse au Parc OL a débuté
    8 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - sam 24 Jan 26 à 10 h 39

      Allez les fenottes faut les torcher

      Je vais jongler entre le biathlon (relais mixte à 15h10) et ce match si on peut le voir en clair sur YouTube.

      Signaler
    2. chignol
      chignol - sam 24 Jan 26 à 10 h 45

      Pourquoi OLPLAY ne diffuse-t-il pas gratuitement les matchs de l'OL Lyonnes ?

      Sérieusement, ça leur ferait perdre de l'argent ?

      Cette pingrerie nocive pour le rayonnement de notre équipe féminine me dégoûte et ne me donne pas la moindre envie d'y prendre un abonnement.

      C'est plus que nullissime.

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - sam 24 Jan 26 à 11 h 16

        Faire payer 5 euros par mois c'est de la pingrerie nocive ?
        Les mots n'ont plus de sens !
        (pour info, oui ils perdent de l'argent, normalement les supporters en sont informés)

        Signaler
    3. Avatar
      Poupette38 - sam 24 Jan 26 à 10 h 47

      Faut pas pousser quand même, OLPLAY ne va pas vous ruiner 😉

      Signaler
    4. janot06
      janot06 - sam 24 Jan 26 à 10 h 56

      Peut-on savoir sur quelle chaîne sera diffusé ce match ?

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - sam 24 Jan 26 à 11 h 02

        Salut Janot, c'est annoncé sur OL Play à 16h

        Signaler
        1. janot06
          janot06 - sam 24 Jan 26 à 11 h 03

          Salut OLV, ah, Ok, merci !

    5. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - sam 24 Jan 26 à 11 h 17

      Hello,
      Question subsidiaire :
      En cas d'audio simple possible sur OLPLAY, le match est-il diffusé sur beIN ? 🤔

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Le Parc OL en plein chantier en cet été 2025
    Le changement de pelouse au Parc OL a débuté 11:00
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France : l'OL Lyonnes sans Diani ou encore Engen contre l'OM 10:16
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    OL - Ligue 1 : Metz ne va pas "mettre 3 gardiens et 6 défenseurs" pour stopper sa série 09:30
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : Paulo Fonseca évoque sa gestion des gardiens 08:45
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    OL : mais d’où vient le chant à la mode "Lyonnais, on est là et bien là !" ? 08:00
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, l’OL Lyonnes devra "bien jouer pour marquer" 07:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL : "Même face aux belles équipes", Metz veut prendre des points 23/01/26
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    OL : "On doit rester calmes et équilibrés", réclame Paulo Fonseca 23/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Molebe et Gomes Rodriguez sur le départ cet hiver 23/01/26
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    OL : Nicolas Tagliafico forfait pour un mois 23/01/26
    Face à l'OL, Metz récupère ses champions d'Afrique 23/01/26
    Les U17 de l'OL contre Saint-Priest le 25 janvier 2025
    OL académie : le programme de ce week-end 23/01/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    OL - Ligue Europa : Ruben Kluivert lui aussi en sursis pour la suite 23/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : l'OL connaîtra son adversaire le 27 février 23/01/26
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Déplacement encadré pour les supporters de l'OL à Metz 23/01/26
    Clinton Mata lors d'OL - RWDM Brussels
    Capitaines de l'OL : Clinton Mata intègre la liste 23/01/26
    Khalis Merah lors d'OL - Go Ahead Eagles
    Ligue Europa : Khalis Merah ne veut pas se projeter 23/01/26
    Afonso Moreira et les joueurs de l'OL
    Ligue Europa : l'OL terminera au pire 7e 23/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut