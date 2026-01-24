Ce samedi (16h), l'OL Lyonnes dispute son huitième de finale de Coupe de France à Marseille. Jonatan Giraldez a laissé plusieurs cadres à Lyon, ne pouvant retenir que seize joueuses.

On pourrait croire à une véritable hécatombe en raison le groupe retenu par Jonatan Giraldez pour le déplacement à Marseille, ce samedi (16h). Que les supporters se rassurent, l'entraîneur de l'OL Lyonnes n'a en réalité pas de problème de pépins physiques dans son effectif. La Coupe de France ne limitant que seize le nombre de joueuses inscrites sur la feuille de match, il a donc fallu faire des choses. Et laisser ainsi de nombreuses joueuses à Lyon, et non des moindres. Pour ce huitième de finale, Giraldez n'a pas convoqué Kadidiatou Diani, Ingrid Engen ou encore Tarciane, qui n'ont donc pas pris la direction du sud vendredi soir.

Avec seize joueuses à retenir dans un effectif pléthorique comme celui de l'OL Lyonnes, les choix sont donc nombreux. N'ayant pas pris part à l'entraînement vendredi, Lily Yohannes et Inès Benyahia ont ainsi été préservées, tandis que Sofie Svava enchaîne un deuxième match loin du groupe. En revanche, Elma Nelhage , Korbin Shrader et Vicki Becho sont de retour, après n'avoir pas joué contre le Paris FC.

Le groupe de l'OL Lyonnes : Endler, Micah - Bacha, Lawrence, Nelhage, Renard, Sombath - Damaris, Dumornay, Heaps, Shrader - Becho, Brand, Chawinga, Hegerberg, Katoto