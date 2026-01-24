Le changement de pelouse au Parc OL a débuté

Après le match contre Brest, l’OL a fait le choix d’un changement de pelouse. Les travaux ont débuté cette semaine pour que le nouveau gazon soit fin prêt pour la réception du PAOK, jeudi prochain.

En plus d’une affluence qui allait faire tache, la décision du club de voir jouer l’OL Lyonnes son match de Première Ligue contre Lens au GOLTC plutôt qu’au Grand Stade résultait d’une volonté de ne pas abimer encore plus une pelouse déjà bien attaquée, avant le match des 10 ans à Décines contre Brest dimanche dernier. Une dernière rencontre avant un changement de gazon, comme l’avait écrit Olympique-et-Lyonnais en marge des deux affiches. Les travaux ont donc ainsi débuté cette semaine pour retirer l’ancienne pelouse et ainsi poser la nouvelle.

Quatre matchs en l'espace de dix jours

Le temps presse, puisque le calendrier va s’accélérer à partir de la semaine prochaine, et le rectangle vert doit vite prendre, au risque d’un coup pour rien. Le 29 janvier, l’OL reçoit le PAOK en Ligue Europa, avant la réception de Lille trois jours plus tard en Ligue 1. Le marathon ne s’arrêtera pas là, car la Coupe de France viendra également s’ajouter au programme avec la venue de Laval le 4 février prochain. L'OL Lyonnes a d'ailleurs délocalisé son match de Coupe LFFP contre l'OM, ce même jour, afin de ne pas trop tirer sur la corde. Quatre jours après, les Fenottes seront bien au Parc OL pour le derby... Quatre matchs en dix jours, la nouvelle pelouse du Parc OL va déjà assez être mise à rude épreuve.