Se faisant déjà face ce dimanche en Coupe de France, l'OL Lyonnes et l'OM se retrouveront dix jours plus tard en Coupe LFFP. Face à la programmation d'OL - Laval le 4 février à 20h30, le quart de finale féminin se jouera au GOLTC ce même jour à 15h.

Trois matchs en l'espace d'un mois. L'OL Lyonnes et l'OM ne vont pas se lâcher dans les prochaines semaines avec trois rendez-vous dans trois compétitions différentes. La première opposition entre les joueuses de Jonatan Giraldez et celles de Corinne Diacre se tiendra ce dimanche 25 janvier (14h30) dans le sud de la France. Ce huitième de finale de Coupe de France sera une mise en bouche. Il y aura ensuite un quart de la Coupe LFFP puis du match de Première Ligue à la fin février. Si deux de ces matchs se joueront à Marseille, celui de la nouvelle coupe aura lieu à Décines avec un mercredi 4 février qui s'annonce bien chargé et qui a poussé à quelques ajustements au sein du club lyonnais.

Deux matchs à Décines en cinq heures

Avec OL - Laval en Coupe de France à 20h30, l'OL Lyonnes a dû délocaliser son quart de finale. Comme face au RC Lens, les coéquipières de Wendie Renard évolueront sur le terrain d'honneur du GOLTC. Une information que nous a confirmée le club. Le coup d'envoi sera donné à 15h dans une journée qui est souvent réservée aux enfants. Est-ce que cela permettra d'attirer du monde ? Il faudra patienter encore un peu pour l'ouverture de la billetterie. Pour ceux qui aiment l'OL, ce mercredi 4 février peut être une belle occasion. Faire coup double en l'espace de 5h avec les Fenottes et les joueurs de Paulo Fonseca.