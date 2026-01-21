Actualités
Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
Vicki Becho lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Coupe LFFP : OL Lyonnes - OM se jouera bien au GOLTC le 4 février (15h)

  • par David Hernandez

    • Se faisant déjà face ce dimanche en Coupe de France, l'OL Lyonnes et l'OM se retrouveront dix jours plus tard en Coupe LFFP. Face à la programmation d'OL - Laval le 4 février à 20h30, le quart de finale féminin se jouera au GOLTC ce même jour à 15h.

    Trois matchs en l'espace d'un mois. L'OL Lyonnes et l'OM ne vont pas se lâcher dans les prochaines semaines avec trois rendez-vous dans trois compétitions différentes. La première opposition entre les joueuses de Jonatan Giraldez et celles de Corinne Diacre se tiendra ce dimanche 25 janvier (14h30) dans le sud de la France. Ce huitième de finale de Coupe de France sera une mise en bouche. Il y aura ensuite un quart de la Coupe LFFP puis du match de Première Ligue à la fin février. Si deux de ces matchs se joueront à Marseille, celui de la nouvelle coupe aura lieu à Décines avec un mercredi 4 février qui s'annonce bien chargé et qui a poussé à quelques ajustements au sein du club lyonnais.

    Deux matchs à Décines en cinq heures

    Avec OL Laval en Coupe de France à 20h30, l'OL Lyonnes a dû délocaliser son quart de finale. Comme face au RC Lens, les coéquipières de Wendie Renard évolueront sur le terrain d'honneur du GOLTC. Une information que nous a confirmée le club. Le coup d'envoi sera donné à 15h dans une journée qui est souvent réservée aux enfants. Est-ce que cela permettra d'attirer du monde ? Il faudra patienter encore un peu pour l'ouverture de la billetterie. Pour ceux qui aiment l'OL, ce mercredi 4 février peut être une belle occasion. Faire coup double en l'espace de 5h avec les Fenottes et les joueurs de Paulo Fonseca.

    à lire également
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : OL Lyonnes - OM se jouera bien au GOLTC le 4 février (15h) 10:15
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey aurait pu débarquer à l’OL l’été dernier 09:30
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Aucun joueur de l’OL Académie dans le onze, anecdotique avant tout ? 08:45
    Les supporters du FC Metz
    Avant de recevoir l’OL, Metz change d’entraîneur 08:00
    Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone - OL
    Mercato : Mathieu Gorgelin (ex-OL) retrouve la Ligue 1 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Ligue Europa : première opposition entre les Young Boys et l'OL 20/01/26
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Rival et bientôt adversaire de l'OL, Lille perd Hamza Igamane 20/01/26
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes 20/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    OL : Noah Nartey ne découvrira pas tout de suite la Ligue Europa 20/01/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 19 janvier en podcast  20/01/26
    Delphine Cascarino (France) contre l'Irlande
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) signe dans un autre club de Michele Kang 20/01/26
    Les Young Boys perdent encore avant de recevoir l'OL 20/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Lyonnes : week-end sans victoire pour les U19 et la réserve 20/01/26
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 20/01/26
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 20/01/26
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 20/01/26
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL : six victoires de rang, une première depuis 2017-2018 20/01/26
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    OL Lyonnes : Maïssa Fathallah et deux coéquipières avec la France U19 20/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut