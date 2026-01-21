Actualités
Le logo de l'OL
Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

Deux jeunes joueurs de l’OL victimes de cambriolages

  • par David Hernandez

    • Mardi, deux joueurs de l’OL ont eu la mauvaise surprise d’être victimes d’un cambriolage. Les deux malfaiteurs ont été arrêtés par la police et placés en garde à vue.

    C’est un sujet qui revient souvent malheureusement… Ces dernières saisons, les joueurs de l’OL sont souvent les victimes de cambriolages. La liste est plutôt longue, de Karl Toko-Ekambi à Alexandre Lacazette en passant par Georges Mikautadze. Ce dernier avait d’ailleurs eu la très mauvaise surprise de voir deux individus encagoulés et armés s’introduire à son domicile en sa présence. Depuis mardi soir, la liste des joueurs lyonnais s’est allongée, même si l'identité des deux membres du club rhodanien, âgés de 18 et 19 ans, reste confidentielle.

    Un butin avant tout matériel

    En effet, d’après Le Progrès, la police a interpellé deux cambrioleurs dans la soirée à Meyzieu, suite au signalement d’un des deux victimes. Âgés de 19 ans, les deux mis en cause, qui résident à Villeurbanne, ont été pris en flagrant délit, pied de biche à la main et avec un butin avant tout matériel : des tablettes, un téléphone, une console de jeu ou encore des vêtements de sport. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.

    Score'n'co - Lyon Capitale
