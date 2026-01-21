Arrivé le 1er janvier, Endrick restait sous le coup d'un rappel du Real Madrid selon certaines indiscrétions. Le club madrilène avait jusqu'au 20 janvier pour le faire. Tout est bien qui finit bien pour l'OL, qui comptera bien sur son attaquant jusqu'à la fin de la saison.

Clause de 25 matchs, clause de rappel... Depuis bientôt un mois, l'arrivée d'Endrick à l'OL a donné lieu à plusieurs informations faisant état de demandes bien précises du Real Madrid dans le cadre du prêt de son joueur. Est-ce que tout cela est vrai ou inventé par les médias, notamment espagnols ? Le club lyonnais a toujours renvoyé au communiqué du 23 décembre pour expliquer sa position sur les différents sujets. Néanmoins, il restait toujours ce brin d'incertitude chez les supporters, surtout sur la question d'un rappel du Real Madrid.

Le Brésilien très bien intégré dans le vestiaire

Le club madrilène avait jusqu'au 20 janvier, selon certaines sources, pour l'activer. En ce mercredi 21 janvier, les supporters de l'OL peuvent définitivement respirer, que la rumeur ait été fondée ou non. Ils pourront profiter des arabesques d'Endrick jusqu'à la fin de la saison. Parfaitement intégré dans son nouvel environnement et auteur de débuts remarqués, le Brésilien semble loin de regretter son choix d'avoir rejoint la capitale des Gaules.