Actualités
Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
Endrick avec son nouveau maillot à l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : Endrick sera bien un joueur de l'OL jusqu'à la fin de la saison

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Arrivé le 1er janvier, Endrick restait sous le coup d'un rappel du Real Madrid selon certaines indiscrétions. Le club madrilène avait jusqu'au 20 janvier pour le faire. Tout est bien qui finit bien pour l'OL, qui comptera bien sur son attaquant jusqu'à la fin de la saison.

    Clause de 25 matchs, clause de rappel... Depuis bientôt un mois, l'arrivée d'Endrick à l'OL a donné lieu à plusieurs informations faisant état de demandes bien précises du Real Madrid dans le cadre du prêt de son joueur. Est-ce que tout cela est vrai ou inventé par les médias, notamment espagnols ? Le club lyonnais a toujours renvoyé au communiqué du 23 décembre pour expliquer sa position sur les différents sujets. Néanmoins, il restait toujours ce brin d'incertitude chez les supporters, surtout sur la question d'un rappel du Real Madrid.

    Le Brésilien très bien intégré dans le vestiaire

    Le club madrilène avait jusqu'au 20 janvier, selon certaines sources, pour l'activer. En ce mercredi 21 janvier, les supporters de l'OL peuvent définitivement respirer, que la rumeur ait été fondée ou non. Ils pourront profiter des arabesques d'Endrick jusqu'à la fin de la saison. Parfaitement intégré dans son nouvel environnement et auteur de débuts remarqués, le Brésilien semble loin de regretter son choix d'avoir rejoint la capitale des Gaules. 

    à lire également
    Le logo de l'OL
    Deux jeunes joueurs de l’OL victimes de cambriolages
    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mer 21 Jan 26 à 11 h 53

      Si tout le monde est content, que demander de plus ?

      Signaler
      1. Avatar
        lekinslayer - mer 21 Jan 26 à 12 h 00

        "Que demander de plus" et bah que ça se transforme en transfert définitif a la fin du prêt mais ça ça parait très prématuré et surtout hors de nos finances

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Endrick avec son nouveau maillot à l'OL
    Mercato : Endrick sera bien un joueur de l'OL jusqu'à la fin de la saison 11:45
    Le logo de l'OL
    Deux jeunes joueurs de l’OL victimes de cambriolages 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Coupe LFFP : OL Lyonnes - OM se jouera bien au GOLTC le 4 février (15h) 10:15
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    Mercato : Nartey aurait pu débarquer à l’OL l’été dernier 09:30
    Khalis Merah avec Corentin Tolisso après OL - Go Ahead Eagle
    Aucun joueur de l’OL Académie dans le onze, anecdotique avant tout ? 08:45
    Les supporters du FC Metz
    Avant de recevoir l’OL, Metz change d’entraîneur 08:00
    Anthony Lopes et Mathieu Gorgelin lors de FC Barcelone - OL
    Mercato : Mathieu Gorgelin (ex-OL) retrouve la Ligue 1 07:30
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Ligue Europa : première opposition entre les Young Boys et l'OL 20/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Rival et bientôt adversaire de l'OL, Lille perd Hamza Igamane 20/01/26
    Liana Joseph à l'entraînement de l'OL
    Liana Joseph prolonge avec l’OL Lyonnes 20/01/26
    Noah Nartey lors de Brondby - Strasbourg en Conference League
    OL : Noah Nartey ne découvrira pas tout de suite la Ligue Europa 20/01/26
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 19 janvier en podcast  20/01/26
    Delphine Cascarino (France) contre l'Irlande
    Mercato : Delphine Cascarino (ex-OL Lyonnes) signe dans un autre club de Michele Kang 20/01/26
    Les Young Boys perdent encore avant de recevoir l'OL 20/01/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Lyonnes : week-end sans victoire pour les U19 et la réserve 20/01/26
    L'Azerbaïdjanais Aliyar Aghayev pour arbitrer Young Boys - OL 20/01/26
    La communion des joueurs de l'OL après la victoire contre le Maccabi Tel Aviv
    Young Boys - OL : pas d'images, mais des commentaires sur Canal + 20/01/26
    Noah Nartey, le 5e Danois de l'OL 20/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut