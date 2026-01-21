Mercato : Nartey aurait pu débarquer à l’OL l’été dernier

Deuxième recrue de l’hiver, Noah Nartey est dans le viseur de l’OL depuis de longs mois. Le milieu danois aurait d’ailleurs pu rejoindre la capitale des Gaules il y a six mois.

Après Endrick, l’OL tient sa deuxième recrue de l’hiver depuis lundi. Débarqué dans la capitale des Gaules en début de semaine, Noah Nartey a signé un contrat sur le long terme avec la formation lyonnaise. À 20 ans, le milieu est désormais lié au club jusqu’en 2030 et l’OL n’a pas hésité à mettre les moyens pour que l’affaire se fasse. Par les temps qui courent à Décines, mettre 7,5M€ auxquels peuvent s’ajouter 2,5M€ de plus en bonus n’a rien d’anodin. L’OL croit en sa nouvelle recrue sur le long terme et attend logiquement un retour sur investissement sur les quatre prochaines années.

"Cet été n'était pas le moment le plus opportun"

En attendant de découvrir les joies de la Ligue 1 puis de la Ligue Europa dans quelques semaines, Noah Nartey commence à découvrir son nouvel environnement. Le GOLTC ou le Parc OL, le Danois aurait d’ailleurs pu les découvrir bien avant. Dans le viseur de Matthieu Louis-Jean, Nartey aurait pu signer l’été dernier sur la fin du mercato. "J’aurais pu venir, mais ce moment-là n’était pas le plus opportun", a déclaré le jeune espoir, qui a donc choisi cet hiver pour mettre les voiles. Face à son refus de prolonger à Brøndby où il lui restait encore 18 mois de contrat, toutes les parties s’y sont retrouvées. "Je voulais vraiment venir ici parce que ce club est vraiment top. Je fais confiance au projet que le club a pour moi."