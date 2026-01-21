Mercato : Nartey aurait pu débarquer à l’OL l’été dernier

Deuxième recrue de l’hiver, Noah Nartey est dans le viseur de l’OL depuis de longs mois. Le milieu danois aurait d’ailleurs pu rejoindre la capitale des Gaules il y a six mois.
Après Endrick, l’OL tient sa deuxième recrue de l’hiver depuis lundi. Débarqué dans la capitale des Gaules en début de semaine, Noah Nartey a signé un contrat sur le long terme avec la formation lyonnaise. À 20 ans, le milieu est désormais lié au club jusqu’en 2030 et l’OL n’a pas hésité à mettre les moyens pour que l’affaire se fasse. Par les temps qui courent à Décines, mettre 7,5M€ auxquels peuvent s’ajouter 2,5M€ de plus en bonus n’a rien d’anodin. L’OL croit en sa nouvelle recrue sur le long terme et attend logiquement un retour sur investissement sur les quatre prochaines années.
"Cet été n'était pas le moment le plus opportun"
En attendant de découvrir les joies de la Ligue 1 puis de la Ligue Europa dans quelques semaines, Noah Nartey commence à découvrir son nouvel environnement. Le GOLTC ou le Parc OL, le Danois aurait d’ailleurs pu les découvrir bien avant. Dans le viseur de Matthieu Louis-Jean, Nartey aurait pu signer l’été dernier sur la fin du mercato. "J’aurais pu venir, mais ce moment-là n’était pas le plus opportun", a déclaré le jeune espoir, qui a donc choisi cet hiver pour mettre les voiles. Face à son refus de prolonger à Brøndby où il lui restait encore 18 mois de contrat, toutes les parties s’y sont retrouvées. "Je voulais vraiment venir ici parce que ce club est vraiment top. Je fais confiance au projet que le club a pour moi."
C'est incroyable la bonne image qu'à le club à l'étranger , alors qu'il était au bord du gouffre en juin dernier !
Et rien que le fait qu'Endrick fasse un passage ici , fait parler de l'OL dans le monde entier , et c'est tout bénéfice pour l'avenir , les jeunes joueurs auront moins d'hésitations à signer ici , et ça passe aussi par un bon parcours en europa league , ou le club se fait connaitre à l'international .
Tout ça est de très bonne augure pour la suite , le club est sur de bons rails , et je n'aurai jamais cru ça il y a 6 mois , j'étais presque convaincu que nous aurions un destin à la Bordeaux ( heureusement , à l'instar de Leroilyon , je me trompe souvent , LOL ) , c'est assez miraculeux ce qui se passe .
Le miracle s’appelle Madame Kang ! Entourée de Fonseca, notre Allemand et MLJean. Remarque : ces trois « cadres ont été recrutés par JT…dur à écrire mais sauf erreur de ma part vrai! Comme quoi un bon President ou Présidente est essentiel pour la bonne marche d’une organisation ! A méditer…