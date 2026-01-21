Dimanche dernier, contre Brest, l’OL a commencé une rencontre sans le moindre joueur formé à l’Académie. Une première depuis plus de quinze ans. Vrai sujet ou faux débat ?

Un Ballon d’Or, des éléments qui font le bonheur de Chelsea, Leipzig ou encore Manchester City… À l’OL, les exemples de réussite sont nombreux et souvent mis en avant pour vanter les mérites de l’Académie. Les recruteurs, qu’ils soient pour le centre ou l’équipe première, auraient tort de s’en priver, tant la renommée lyonnaise a dépassé les frontières du Rhône et de la France depuis longtemps. Par son pedigree, l’OL reste un club attractif auprès des jeunes et a des arguments à faire valoir. Même si aujourd’hui, la situation a quelque peu évolué.

Le centre a connu quelques soubresauts ces dernières années et les résultats ne sont clairement plus ceux qu’ils étaient avant. S’il y a du mieux cette saison, l’instabilité à des postes clés fait un peu plus réfléchir, même si la direction cherche à revenir à ce qui a fait son succès : miser sur l’ADN avec des anciens de la maison. Florent Balmont, Mour Paye et très récemment Christian Bassila ont fait leur retour à l’Académie.

Tolisso, l'arbre qui a caché la forêt cette saison

L’occasion d’inculquer les valeurs lyonnaises et de refaire du centre de formation la référence française. Ce n’est plus trop le cas depuis quelques saisons, à l’image de cette quatrième place attribuée par la FFF en fin de saison dernière. Alors forcément, quand l’OL choisit d’évoluer pour la première fois depuis presque 700 matchs sans un joueur issu du centre au coup d’envoi, tout se mélange. Est-ce le résultat de ces années de moins bien et qui se répercute désormais sur l’équipe première ? Pour nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, tous deux passés par Tola Vologe, cette fin de série les"chagrine un peu", mais n’est peut-être pas si surprenante.

Avec la suspension de Corentin Tolisso, qui a joué quasiment tous les matchs depuis le début de la saison, Khalis Merah aurait pu prendre le flambeau mais Paulo Fonseca a préféré miser sur Abner. "Les jeunes qui sont aujourd’hui dans le groupe pro n’ont pas saisi leur chance, ne sont pas encore assez prêts", concède l’ancien gardien champion de France. Mais est-ce vraiment un vrai sujet qui doit tout remettre en cause ?

"On avait eu des joueurs du cru qui avaient redressé la situation"

Cela reste "anecdotique" car à Metz, l’OL Académie sera de nouveau présente dans le onze de départ. Surtout, la série de 698 matchs de suite avait pu s’étirer dans la longueur grâce notamment à la présence d’Anthony Lopes dans le but et ça change beaucoup de choses. Néanmoins, la réduire à la simple présence du portier serait faire affront au savoir-faire lyonnais. Dans une société ouverte sur le monde, acheter français devient de plus en plus cher que ce soit chez les pros ou au moment de convaincre de rejoindre le centre. Cet été, la cellule de recrutement a fait le choix de se tourner vers des marchés plus exotiques comme la République tchèque, le Portugal ou encore le Danemark.

Une nouvelle politique qui porte ses fruits et qui se fait au détriment de l’Académie. Vraiment ? Enzo Reale apporte un bémol à cela, en prenant l’exemple de la période du début des années 2010. "L’ADN est de former des joueurs. Dans un OL qui ne va pas forcément bien économiquement, on avait vu que c’était les jeunes qui avaient sorti le club des problèmes. Là, on s’aperçoit qu’on a des problèmes économiques, mais qu’on n’a pas de jeunes qui jouent en équipe première et c’est ça qui est un peu dérangeant." Et si, finalement, tout n'était qu'une question de niveau ?