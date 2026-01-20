OL : Noah Nartey ne découvrira pas tout de suite la Ligue Europa

Comme Endrick, Noah Nartey ne pourra pas jouer tout de suite en Ligue Europa. Il devra attendre la phase à élimination directe.

Le groupe de l'OL face aux Young Boys jeudi connaîtra plusieurs mouvements. Corentin Tolisso revient, tandis qu'Hans Hateboer et Rachid Ghezzal (qui est blessé) ne sont pas qualifiés pour cette compétition. Jeudi, les Lyonnais se passeront aussi d'Endrick, qui ne peut pas être inscrit tout de suite sur la liste A de l'UEFA. Idem pour Noah Nartey. Les recrues hivernales devront patienter jusqu'au barrage, ou aux 8es de finale, pour goûter à la C3.

Le milieu arrivé de Brøndby lundi attendra avant de découvrir la Ligue Europa. Jusqu'à présent, il a connu "seulement" les qualifications de la Ligue Conférence, avec dix apparitions dans sa jeune carrière (20 ans). Nous devrions le voir dans ce tournoi en deuxième partie de saison.

L'OL ne peut ajouter que trois joueurs

Administrativement, le club rhodanien devra trancher au moment de dévoiler son groupe A pour la phase à élimination directe. En effet, il ne peut ajouter que trois nouveaux joueurs au maximum. Or, quatre éléments sont actuellement concernés (Hateboer, Nartey, Ghezzal et Endrick). Sans compter une éventuelle autre recrue d'ici au 2 février et Ernest Nuamah, pareillement absent du fait de sa blessure au printemps dernier.

Rappelons aussi que cet effectif "premium" doit comporter tout au plus 25 noms. Ce qui est le cas aujourd'hui pour l'OL. Il faudra donc en sortir quelques-uns, ce qui ne sera pas un problème car des garçons comme Teo Barišić (Rijeka), Mahamadou Diawara, prêté au Royal Antwerp, et Martin Satriano (Getafe) y figurent.