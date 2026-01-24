OM - OL Lyonnes ne sera pas disponible en clair

Ce samedi (16h), l'OL Lyonnes affronte l'OM en huitième de Coupe de France. Face à l'absence de diffuseur à ce stade de la compétition, la rencontre ne sera disponible qu'en payant OLPlay.

Changement de jour et d'horaire en dernières minutes, diffuseur absent... La Coupe de France féminine est loin d'être la vitrine rêvée pour le football féminin français. Le derby contre l'AS Saint-Étienne, au tour précédent, avait déjà donné lieu à son lot de mises à jour pour être certain de voir le match de l'OL Lyonnes le bon jour. Pour le huitième de finale contre l'OM, les supporters lyonnais ont eu la mauvaise surprise de voir le match avancé de vingt-quatre heures. Initialement prévu le dimanche 25 janvier à 14h30, le duel des Olympiques a finalement lieu ce samedi à 16h du côté de Martigues.

beIN Sports, diffuseur officiel qu'à partir des demi-finales

Le déplacement dans le sud de la France n'allait pas attirer de nombreux supporters de l'OL Lyonnes, mais ils ne devraient pas être plus nombreux devant leur téléviseur. En effet, l'absence de diffuseur a permis aux deux clubs de changer la programmation du match, mais cela induit aussi que le huitième ne sera pas visible. Du moins pas gratuitement. Si beIN Sports possède les droits, cela tient avant tout aux derniers matchs de la compétition. FFFTV ne sera pas plus la rencontre. Il faudra donc être abonné à OLPlay pour avoir une chance de voir les coéquipières de Wendie Renard affronter l'OM ce samedi.