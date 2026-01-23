Actualités
Le parcage des supporters de l'OL à Lens
Le parcage des supporters de l’OL à Lens (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Déplacement encadré pour les supporters de l'OL à Metz

  par Gwendal Chabas

    • Seuls les supporters de l'OL au départ du Rhône pourront assister au match à Metz dimanche (17h15). En effet, aucun fan lyonnais ne pourra s'afficher dans les tribunes de Saint-Symphorien, hors espace réservé aux visiteurs.

    Cela devient presque une habitude. Aujourd'hui en France, la plupart des déplacements des supporters sont interdits ou encadrés. Ce sera le cas dimanche pour le match entre Metz et l'OL. La préfecture de Moselle a choisi de ne pas autoriser les spectateurs rhodaniens à circuler librement autour du stade Saint-Symphorien.

    Ils ne peuvent ainsi pas se montrer "officiellement" dans un certain périmètre au sein de la ville, autour de la gare et le long de la voie ferrée. Impossible donc d'arriver dans l'enceinte avec les couleurs lyonnaises et de prendre place dans les tribunes.

    L'OL emmène de plus en plus de supporters à l'extérieur

    En revanche, Corentin Tolisso et ses coéquipiers auront bien du soutien. Comme on le remarque depuis plusieurs mois (1700 personnes à Berne jeudi par exemple), ils seront plusieurs centaines à prendre place dans l'espace réservé aux visiteurs. Ils auront fait le voyage depuis Lyon, un périple organisé par le club.

    Comme toujours, ils seront escortés par les forces de sécurité à partir d'un point de rendez-vous donné à proximité de la cité messine. Après ces 450 kilomètres pour rejoindre le nord-est du pays, les fans de l'OL espèrent que leur équipe enchaînera une huitième victoire de rang, ce qui rendrait le retour plus supportable (environ 5 heures en autocar).

