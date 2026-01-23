Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
Les joueurs de l’OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ligue Europa : l'OL connaîtra son adversaire le 27 février

  • par Gwendal Chabas

    • Tête de série en 8es de finale de la Ligue Europa, l'OL vise même la première place. Quant à son adversaire, il ne le connaîtra pas avant le 27 février.

    Dans une semaine, l'OL aura déjà un premier aperçu de son futur rival en 8es de finale de la Ligue Europa. Maintenant que la qualification dans le top 8 est acquise, il reste une rencontre à bien négocier face au PAOK de Dejan Lovren. Une victoire, et il sera pratiquement assuré de terminer premier de la phase de classement.

    Une excellente position qui lui assurerait, tant qu'il est en course, de recevoir tous les matchs-retour en Coupe d'Europe. Et surtout, sur le papier, un parcours plus "ouvert", même si les tirages au sort peuvent rebattre les cartes. Mais une fois cette première partie de compétition terminée, l'Olympique lyonnais aura une idée de ses quatre potentiels adversaires.

    Sur le modèle des Grand Chelem au tennis

    Puis, après les barrages des 19 et 26 février, il ne restera plus que deux options. Quant au reste de la phase à élimination directe, elle sera dévoilée le vendredi 27 février prochain. On connaîtra alors le tableau complet, des 8es de finale jusqu'à la finale. Comme lors d'un Grand Chelem en tennis.

    Par exemple, si l'on arrêtait le classement maintenant, les hommes de Paulo Fonseca se mesureraient au 15e, 16e, 17e ou 18e. Soit Fenerbahçe, Viktoria Plzeň, l'ancien club de Pavel Šulc, Nottingham Forest ou Bologne. Mais tout cela n'est qu'hypothétique avant la dernière journée. "On en est encore loin", soufflait Khalis Merah jeudi après le succès chez les Young Boys (0-1). Difficile de donner tort au jeune milieu de terrain à l'instant T. Il y a déjà un rang de leader à conserver.

