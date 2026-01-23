Actualités
Ruben Kluivert lors d’OL – Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL - Ligue Europa : Ruben Kluivert lui aussi en sursis pour la suite

  • par Gwendal Chabas

    • Tout comme son compère de la charnière, Clinton Mata, Ruben Kluivert devra faire attention en Ligue Europa. Au prochain avertissement, il sera suspendu.

    Avec le retour de Moussa Niakhaté ce vendredi, il n'est pas certain que les deux joueurs soient souvent alignés ensemble. En particulier Ligue Europa. Néanmoins, deux défenseurs centraux de l'OL, Clinton Mata et Ruben Kluivert, sont maintenant en sursis pour le reste du tournoi européen. C'était déjà le cas pour l'Angola avant la rencontre de jeudi face aux Young Boys (0-1). À présent, cette épée de Damoclès est également au-dessus du Néerlandais.

    Juste avant la dispute entre Tyler Morton et Rayan Raveloson, le footballeur de 24 ans a écopé lui aussi d'un carton jaune pour contestation. Il s'agit de son deuxième de la compétition, après celui récolté contre le RB Salzburg en octobre 2025 (2-0).

    Attention pour la phase à élimination directe

    Dans le règlement de la C3, le troisième avertissement est synonyme de suspension pour la prochaine partie. Désormais, les deux hommes - Mata et Kluivert - sont susceptibles de manquer un rendez-vous majeur. En effet, après la prochaine journée face au PAOK, l'Olympique lyonnais entamera la phase à élimination directe en mars avec les 8es de finale.

    Précisons que les "biscottes" ne se remettent pas à zéro une fois la punition purgée. Non, elles se cumulent et à chaque nombre de cartons impairs, le sportif en question est puni. Cela s'étire jusqu'aux demi-finales.

