OL académie : le programme de ce week-end

Quatre matchs pour les équipes principales, un choc pour les U17... Le menu de l'OL Académie s'annonce copieux ce week-end.

Chez les grands et les grandes, tout va bien. La dynamique est globalement assez bonne pour les groupes de Paulo Fonseca et Jonatan Giráldez. Chez les jeunes de l'OL Académie, il y a de belles choses aussi, même si les U19 féminines ont perdu le premier match de la phase élite. Elles tenteront d'ailleurs de se rattraper ce week-end lors de la deuxième journée.

Dimanche à 14h30, les joueuses de Rachel Saïdi se rendront sur la pelouse du Paris FC. Une semaine après le revers sur le terrain du PSG (4-3), elles devront l'emporter afin de ne pas être décrochées. La course au titre sera à ce prix.

Même jour, même horaire, les U19 recevront Auxerre. Dans cette lutte pour ne pas être distancé par Clermont (premier avec six points d'avance), l'Olympique lyonnais aura également une petite pression du résultat. Surtout que les Messins (troisièmes à égalité) maintiennent le rythme.

Les U17 face à leur dauphin

Mais le principal choc du 25 janvier aura lieu un peu plus tôt, toujours à Meyzieu (13h30). Premier de leur poule, les U17 accueillent leur dauphin, le FC Metz. Les protégés de Samy Saci comptent trois longueurs de plus que leur rival. Cette confrontation de la 17e journée est donc déjà capitale pour la suite. D'autant plus que Sochaux n'est pas loin (deuxième à égalité).

Ce week-end s'ouvrira pour le centre de formation lyonnais avec la réserve. La troupe de Gueïda Fofana veut enchaîner à domicile contre Seyssinet (samedi 18 heures). Victorieuse du derby à Lyon-La Duchère, elle se mesure à une équipe en difficulté (12e sur 14). Mais elle a régulièrement connu des complications face à ce genre d'adversité. Une victoire serait de bon augure en vue d'un maintien aisé.