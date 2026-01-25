OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets

Après le naufrage à Turin mi-novembre, l’OL Lyonnes avait trouvé la bonne recette pour ne plus encaisser de buts. Contre l’OM, la série de huit matchs de suite a pris fin.

Capitaine pour la première fois contre Lens, Alice Sombath avait mis une certaine pression à ses coéquipières. Sur une très bonne série de matchs sans prendre de buts, la jeune Lyonnaise avait dit sur le ton de l’humour ou à moitié vouloir tenir jusqu’à la fin de la saison dans cette lancée. Un état d’esprit de compétitrice qui n’a finalement duré qu’un match supplémentaire. Incapable de marquer, l’OL Lyonnes avait au moins réussi à ne pas prendre de buts contre le Paris FC dimanche dernier.

Fin d'invincibilité pour Micah également

En affrontant l’OM samedi en Coupe de France, les Fenottes auraient pu pousser à neuf la série de matchs. Malheureusement, elle a pris fin à Martigues sur la fin du match avec le but de Marie-Charlotte Léger (83e). Entrée à la place de Christiane Endler, Teagan Micah avait déjà dû s’employer sur une frappe de l’attaquante marseillaise, en la claquant sur sa barre en première mi-temps. Pour l’Australienne aussi, l’invincibilité depuis ses débuts avec l’OL Lyonnes a pris fin après 514 minutes.