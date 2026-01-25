Actualités
Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
Teagan Micah, gardienne de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets

  • par David Hernandez

    • Après le naufrage à Turin mi-novembre, l’OL Lyonnes avait trouvé la bonne recette pour ne plus encaisser de buts. Contre l’OM, la série de huit matchs de suite a pris fin.

    Capitaine pour la première fois contre Lens, Alice Sombath avait mis une certaine pression à ses coéquipières. Sur une très bonne série de matchs sans prendre de buts, la jeune Lyonnaise avait dit sur le ton de l’humour ou à moitié vouloir tenir jusqu’à la fin de la saison dans cette lancée. Un état d’esprit de compétitrice qui n’a finalement duré qu’un match supplémentaire. Incapable de marquer, l’OL Lyonnes avait au moins réussi à ne pas prendre de buts contre le Paris FC dimanche dernier.

    Fin d'invincibilité pour Micah également

    En affrontant l’OM samedi en Coupe de France, les Fenottes auraient pu pousser à neuf la série de matchs. Malheureusement, elle a pris fin à Martigues sur la fin du match avec le but de Marie-Charlotte Léger (83e). Entrée à la place de Christiane Endler, Teagan Micah avait déjà dû s’employer sur une frappe de l’attaquante marseillaise, en la claquant sur sa barre en première mi-temps. Pour l’Australienne aussi, l’invincibilité depuis ses débuts avec l’OL Lyonnes a pris fin après 514 minutes.

    à lire également
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets 15:10
    Mohamed El Arouch à l'entraînement de l'OL
    Mercato : El Arouch (ex-OL) a rebondi à l’Ittihad Tanger 14:20
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    Contre l’OM, Becho est devenue centenaire avec l’OL Lyonnes 13:30
    Sadibou Sané lors de Metz - Toulouse
    Contre l'OL, Metz doit se passer de Sané, en instance de départ 12:40
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Textor persiste et signe : l’OL doit de l’argent à Botafogo 11:50
    Jonatan Giraldez, coach de l'OL Lyonnes
    OM- OL Lyonnes (1-5) : Giraldez "satisfait du réalisme" 11:00
    Endrick lors d'OL - Brest
    OL : faire le trou derrière et garder le contact du podium 10:15
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL Académie : la réserve et Molebe enchaînent contre Seyssinet 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Christiane Endler lors de PSG - OL
    OM - OL Lyonnes : une entaille à l'œil et des points pour Endler 08:45
    Clinton Mata et Ruben Kluivert à l'échauffement lors de Young Boys Berne - OL
    Face à Metz, l’OL a une défense à reconstruire avec les moyens du bord 08:00
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    FC Metz - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 07:30
    Endrick et Afonso Moreira après Lille - OL
    FC Metz - OL : Niakhaté et Endrick de retour, Abner et Mangala absents 24/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    Malgré les conditions, l’OL Lyonnes ne fait qu’une bouchée de l’OM 24/01/26
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL Académie : avec Molebe, la réserve veut enchaîner contre Seyssinet 24/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - OM
    L’OL Lyonnes avec Katoto en pointe contre l’OM 24/01/26
    Aguerd contre Thomasson lors de Lens - OM
    À Metz dès ce samedi, l’OL aura un œil sur OM - Lens 24/01/26
    Corinne Diacre et Wendie Renard lors d'une conférence de presse à l'Euro 2022 avec les Bleues
    OM - OL Lyonnes : les particulières retrouvailles avec Diacre 24/01/26
    Tanner Tessmann lors d'OL - FC Bâle
    OL - Mercato : Tessmann dans la short-list de la Lazio ? 24/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut