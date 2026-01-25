Actualités
Khalis Merah lors de Young Boys - OL
Khalis Merah lors de Young Boys – OL (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Metz - OL : Merah remplace Sulc, Hateboer arrière droit

  • par David Hernandez
  7 Commentaires

    • Pour ce match de la 19e journée, l'OL se déplace à Metz avec l'ambition de rester collé à la troisième place. Si Hans Hateboer remplace numériquement Nicolas Tagliafico blessé, les surprises proviennent de l'attaque. Pavel Sulc est sur le banc, remplacé par Khalis Merah.

    Gagner pour ne pas se laisser décrocher, mais aussi pour creuser un écart derrière. Voilà la mission de l'OL ce dimanche en fin d'après-midi (17h15) à Metz pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Trois jours après la qualification en Ligue Europa, les Lyonnais veulent poursuivre sur leur belle dynamique en Lorraine. Il faudra pour cela éviter de faire preuve d'un excès de confiance contre la lanterne rouge. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a dû bricoler en défense, à cause des blessures de Nicolas Tagliafico et Abner et du retour tardif de Moussa Niakhaté.

    Un 4-4-3 ou 4-4-2 ?

    Une défense repensée, même si finalement le choix des joueurs ne laissait que peu de marge de manœuvre. Sans surprise, Hans Hateboer retrouve une place de titulaire comme latéral droit, poussant ainsi Ainsley Maitland-Niles du côté gauche pour combler les absences. C'est surtout offensivement que Fonseca a réservé quelques surprises. Meilleur buteur de l'OL depuis le début de la saison, Pavel Sulc débutera pourtant sur le banc, lui qui a pas mal enchaîné. Il est remplacé numériquement par Khalis Merah, même si l'on devrait bien plus voir Endrick dans l'axe.

    La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, R.Kluivert, Maitland-Niles - Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) - Merah - Endrick, A.Moreira

    Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : fin de la série des clean-sheets
    7 commentaires
    1. Avatar
      ciresglover - dim 25 Jan 26 à 16 h 23

      D’après l’Equipe Sulc est légèrement blessé suite au match en Suisse.
      Ça va pas être une partie de plaisir mais ce sont ces matchs face aux mal classés qui compte aussi a la fin avec des points précieux et mettre la pression sur Lille.

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - dim 25 Jan 26 à 16 h 24

      Ouh la la c'est osé j'espère qu'il sais ce qu'il fait..

      Signaler
    3. Monark
      Monark - dim 25 Jan 26 à 16 h 29

      Sur le papier ça tient la route . On va imposer notre force tranquille . Je suis confiant.
      💪🔴🔵

      Signaler
    4. Juni38
      Juni38 - dim 25 Jan 26 à 16 h 35

      C'est exactement l'équipe que j'imaginais ce matin , excepté le remplacement de sulc par merah , le tchèque doit être légèrement blessé et préservé.
      C'est l'équipe type en l'absence de taglia et niakhaté qui a besoin de souffler lui aussi .
      Allez Endrick , régale nous .

      Signaler
    5. Olympien First
      Olympien First - dim 25 Jan 26 à 16 h 48

      Je doute d'une réelle blessure de Sulc, je pense que Fonseca juge plus prudent de le ménager après un enchaînement de matchs qui a pu le fragiliser.

      Mais comme il est sur la feuille de match et sur le banc, Fonseca se réserve la possibilité de le faire rentrer si nécessaire en fin de match.

      C'est assez "sage", si je puis me permettre.

      Sinon, je ne vois pas quelle meilleure équipe il pourrait aligner compte tenu des blessés et du suspendu (Nartey). Une interrogation quand même concernant la non présence de Mangala sur la feuille de match. Il n'est pas annoncé blessé, et Fonseca avait dit clairement il y a peu que notre international Belge allait maintenant avoir du temps de jeu... Étonnant, n'est-il pas?

      Signaler
    6. Avatar
      OctoGone - dim 25 Jan 26 à 16 h 56

      Ne surtout pas se dire que ça sera facile. Equipe diminuée et remaniée face à une lanterne rouge qui vient de changer de coach : match piège par excellence

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 25 Jan 26 à 16 h 59

        Je pense comme toi ca sera pas simple..

        Signaler

