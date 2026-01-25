Metz - OL : Merah remplace Sulc, Hateboer arrière droit

Pour ce match de la 19e journée, l'OL se déplace à Metz avec l'ambition de rester collé à la troisième place. Si Hans Hateboer remplace numériquement Nicolas Tagliafico blessé, les surprises proviennent de l'attaque. Pavel Sulc est sur le banc, remplacé par Khalis Merah.

Gagner pour ne pas se laisser décrocher, mais aussi pour creuser un écart derrière. Voilà la mission de l'OL ce dimanche en fin d'après-midi (17h15) à Metz pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Trois jours après la qualification en Ligue Europa, les Lyonnais veulent poursuivre sur leur belle dynamique en Lorraine. Il faudra pour cela éviter de faire preuve d'un excès de confiance contre la lanterne rouge. Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca a dû bricoler en défense, à cause des blessures de Nicolas Tagliafico et Abner et du retour tardif de Moussa Niakhaté.

Un 4-4-3 ou 4-4-2 ?

Une défense repensée, même si finalement le choix des joueurs ne laissait que peu de marge de manœuvre. Sans surprise, Hans Hateboer retrouve une place de titulaire comme latéral droit, poussant ainsi Ainsley Maitland-Niles du côté gauche pour combler les absences. C'est surtout offensivement que Fonseca a réservé quelques surprises. Meilleur buteur de l'OL depuis le début de la saison, Pavel Sulc débutera pourtant sur le banc, lui qui a pas mal enchaîné. Il est remplacé numériquement par Khalis Merah, même si l'on devrait bien plus voir Endrick dans l'axe.

La composition de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, R.Kluivert, Maitland-Niles - Tessmann, Morton, Tolisso (cap.) - Merah - Endrick, A.Moreira