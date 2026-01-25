Ligue 1 : l’OL finit parfaitement sa semaine à Metz

Trois jours après avoir assuré sa qualification en Ligue Europa, l’OL n’a pas manqué son rendez-vous en Ligue 1. Face à la lanterne rouge qu’est Metz, les Lyonnais n’ont laissé que des miettes (2-5).
Il y a des dimanches où il vaut mieux rester à la maison et d’autres où tout semble aller dans le bon sens. Avec l’OL, les supporters ont appris à passer des week-end heureux depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas le déplacement à Metz qui est venu enrayer la machine, bien au contraire. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, l’OL aurait pu tomber dans un excès de confiance, trois jours après la qualification en huitième de Ligue Europa. C’était sans compter sur l’état d’esprit qui règne dans ce groupe depuis le début de la saison. Mis sous pression par la victoire de l’OM samedi contre Lens, les joueurs de Paulo Fonseca ont parfaitement répondu avec le succès en terres lorraines (2-5).
Sulc touché à Berne jeudi
Même quand les vents sont contraires, à l’image des blessures de Nicolas Tagliafico et Abner, les Lyonnais trouvent la parade pour en sortir vainqueur. Alors oui, ce n’était que Metz en face et cela fait peut-être relativiser sur la performance générale. Toutefois, l’OL était venu chercher les trois points au stade Symphorien et il est reparti avec. C’est tout ce qui importait, mais le mieux restait de le faire avec la manière. Difficile de faire mieux que la première mi-temps de ce dimanche. Pourtant, Fonseca avait choisi de surprendre un peu, en laissant son meilleur buteur sur le banc.
Ayant pas mal enchaîné et touché à Berne, Pavel Sulc a laissé le rôle de neuf fuyant à Khalis Merah. Sans son buteur, l’OL a désormais une autre force de frappe offensive et non des moindres. Au repos forcé en Ligue Europa, Endrick avait des fourmis dans les jambes. Après deux tentatives de Morton et Merah, le Brésilien a ouvert le score à la 11e sur une énième projection de Tolisso. Le début d’un récital lyonnais où tout le monde a mis la main à la patte.
L'OL a eu la pression à l'heure de jeu
Digne de son grand attaquant de père, Ruben Kluivert a parfaitement coupé le centre de Merah, cinq minutes après l’ouverture du score. Un break en un quart d’heure avant qu’Endrick ne pense marquer le 3-0, mais une position d’hors-jeu l’en a empêché. De quoi laisser un peu la lumière à ses coéquipiers à l’image de ce missile téléguide de Morton pour le 3-0 (32e). Malheureusement, il a bien fallu un peu de déconcentration pour gâcher cette première période. Une erreur de relance de Kluivert a profité à Koffi Kouao (1-3, 34e). Une piqure de rappel afin de mettre un dernier coup de collier avant la pause. Parfaitement lancé par Morton, Endrick est allé crucifier Fischer (45e+1, 1-4).
Sans trop faire de plans sur la comète, on se doutait que ces trois buts d’avance allaient suffire face à cette faible équipe messine. La pression a été moins importante, mais par deux fois, Endrick a poussé Fischer à la parade. Sur une tête venu d’un centre de Niakhaté, entré à la pause à la place de Tolisso, puis sur une main plus que ferme à l’heure de jeu. On voyait mal comment Metz allait pouvoir encore y croire. Et puis, une réalisation de Diallo à la 64e a remis un peu de feu dans cette rencontre. Quelques minutes de pression pour l’OL avec Greif obligé de se coucher sur une frappe de Stambouli (66e). L'orage passé, Endrick, Maitland-Niles et Moreira ont ramené le danger sur le but adverse. Le penalty du Brésilien a mis un terme au suspense.
J'avais dit minimum 6 buts j'en était pas loin.
Endrick, que dire si ce n est que c est un joueur au dessus de ce qu'on devrait avoir comme joueur.
Rien que sa présence et chaque ballon fait peur aux équipes en face.
Morton toujours aussi intéressant
Moreira, moins en vu mais il a une capacité à prendre la profondeur et avec endrick, ça fait 2 flèches.
Merah a été bien aussi, je suis content car il a pu profiter de l'absence de sulc.
Kluivert et mata ont été bien même si le 1er but vient sur une mauvaise relance de kluivert
Hateboer a fait son match à gauche. C est pas un top payer bien sûr, mais il est meilleur pour moi que AMN, il mériterait de le remplacer.
Tessman, pas dingue mais pas mauvais, moyen quoi.
Mais mon regret, c est encore cette idée de jouer défensifs en cours de match et de reculer de la part de Fonseca.
Je pense que c est ça qui va nous poser problème, c est volonté de fonseca de reculer.
La saute de concentration bihebdomadaire de Kluivert, c'est le genre de détail qui te fait perdre une finale ou un match important, ce n'est pas à prendre à la légère
L'adverbe « parfaitement » est sans doute de trop.
On a passé une super soirée le football et vainqueur ce soir 🙂
Quand nous sommes "pressés", notre milieu s'effondre.
On a juste a faire des progrès sur nos fin de match 🙂
Du tres tres bon et puis du tres mauvais, le facteurX c'est Endrick, si il n'est pas la, pas sur qu'on gagne et pourtant meme sans lui on est largement au dessus, on a été un peu condescendant, pas assez tueur, pas assez mechant dans les duels..
Bon 8eme victoire d'affiler 5 buts marquer on ne va pas faire la fine bouche..
Une belle fin de saison ́nous attend ..
Bon évidemment Endrick sacré cadeau de Noël pour l'OL !
Agaçant par contre le relâchement ou le recul défensif à 20 mn de la fin: j'ai pensé au PFC !
Il faut vraiment travailler sur la gestion des fins de match coach Fonseca !
On est 4èmes avec 4 points d'avance sur Lille et 5 sur Rennes.
La semaine prochaine on bat Lille à domicile, on les met à 7 points et ils nous reverront plus.
Selon moi, le top 4 sera quasi acquis la semaine prochaine et l'objectif de la fin de saison en L1 sera de voir si on peut viser plus haut.
L'OL a le 3ème meilleur effectif de L1 (seuls Paris et Marseille sont au dessus (je pensais Monaco aussi en début de saison mais vu que Pogba, Fati et Dier sont dans un état lamentable et que leur recrutement a été totalement foiré, la donne a changé)) donc la place est logique, la seule surprise c'est que Lens fasse autant de miracles (merci Sage !) avec un effectif aussi moyen (je prends 2 ou 3 joueurs du XI de Lens pour notre XI, pas plus).
Malheureusement, nos contre perfs vs Toulouse, Nice, PFC ou Lorient en début de saison nous font mal.
Le seul truc qui m'énerve sur la gestion de Fonseca cette saison qui, pour le reste, est irrépochable (cette saison).
Faudra donc rester sérieux en L1 mais avec autant de talent, l'OL doit assumer ses ambitions : gagner la CdF et surtout gagner l'EL. On s'est sabordés en Europe la saison passée, le train ne va pas repasser des milliers de fois alors on doit en profiter cette année (surtout que si l'OL de Kang se stabilise dans le top 4 les années à venir, on ne jouera peut être plus l'EL avant longtemps..).
+1
beau match mais comme d'habitude, la spéciale Fonseca, on fait une belle première, mais on fait rentrer des défenseurs, on recule, on ne joue plus , comme jeudi, comme contre le Paris fc , il faisait pareil avec Lille y'a 3 ans on n'avait gagné parce qu'il avait fait reculé son équipe !¡
Comme toi je ne comprends sa logique !
La vache Tonga, comme tu y vas !! Cela dit, je partage ta conclusion. Avec ce que l’on montre depuis quelques matchs ,et avec Enrick dans le moteur , pourquoi cacher plus longtemps nos ambitions ?
💪🔴🔵
Bah au bout d'un moment l'OL actuel doit avoir peur de qui en EL ? Y a que Aston Villa qui me semble peut être au dessus sur le papier, vu leur saison.
Et en CdF, Doha a été éliminé...
En meme temps dans un match il y a tps fort et tps faible.
Donc en fait on a réussit a tenir la barque dans les moments difficiles et c'est bien l'éssentiel.
Comme cela juste au bout et ca sera le graal
Doucement les gars, je partage votre enflammade mais franchement, j'oublie pas à quel point on s'est fait peur à 2 reprises... malgré 3 buts d'avance les 2 fois.. C'est dire à quel point l'équilibre ne tient pas à grand chose. Néanmoins, je vous rejoins sur le reste, on a l'impression que rien ne peut nous stopper, c'est fou !
Déçu que l'on ne garde pas l'organisation de la 1ère , on voit quand Tolisso n'est pas là pour réguler notre jeu . Si on sort un joueur à 29 ans pour le préserver ? que dirait Hilton a 40 berges qui faisait tous les matchs à Montpellier.
Nôtre 2éme a montré que quand on arrive pas à garder le ballon c'est la panique , seul Merah allait au pressing offensif , c'est trop peu , alors on peut pardonner à Endrick ce côté là car dès qu'il a la balle c'est danger , en plus les messins en 2éme ont durcit leur jeu d'où notre flottement qui fait peur en vue des échéances importantes.
Bon comme prévu on prend les 3 points et on reste à l'affût ..........
En bagnole, j'ai apprécié le match 😊
Même si a 3 a 1, j'ai flippé un peu du scénario a la PFC, idem a 4 a 2 ...
Endric, on l'achète au real en fin de saison ?? (Avec bappé, il ne jouera jamais et voudra rester a Lyon car on va aller en C1 la saison prochaine 😁)
Sinon, Fonseca a mis une defense a 3 centraux d'après ce que j'ai pu écouter en seconde mi-temps en guise de test, je trouve que c'est de la merde en barre ce système ...
C'est vrai que Lens aussi a pris l'eau avec sa défense à 3 , et ils sont repassés à 4 ensuite>
Je commence à m'interroger sur ce système , il faut que les pistons reviennent bien défendre
Le piston gauche etait Hatoboer, pas sur son bon côté et c'est pas le systeme c'est la sorti de Tolisso qui nous a sorti du match..
on a un pb de maitrise quand il n'est pas la , c'est sur .
Mais Nartey va arriver justement pour le suppléer .
S'il y en a qui ne sont pas contents,
- qu'ils se souviennent où on était en juin...
- que ce match on l'a joué avec une tripoté d'absents.
C'est pas que je ne suis pas content au contraire même..
Mais il faut faire gaffe car on sent une fébrilité dès qu'on ne met plus les ingrédients .
Mais sinon bien évidemment qu'on doit etre ravis..
Le changement tactique à la mi-temps a mis l'équipe en difficulté (la sortie de Tolisso n'aide pas).
Petite tension pour le penalty, savoir ce qui s'est dit
Jolis buts et on s'éloigne de la 5ème place tout en se rapprochant de la 3ème. Un petit nul entre Lille et Strasbourg et on est bien
Le match de dimanche prochain peut être un tournant
Une victoire de Strasbourg, oui!
Hate de voir Nartey lancer des caviars à Endrick , ça va faire très très mal .
Tyler lui en a donné un sublime , mais il faut savoir faire les appels comme le fait à la perfection notre nouveau 9 !
Le podium se jouera au vélodrome , il faudra que notre brésilien les punisse .
Belardi il le mange très facilement !
Les deux déplacements consécutifs à Strasbourg et Marseille (22 et 27 février) nous permettront de situer l'équipe, en espérant au moins une victoire contre Strasbourg et 1 point contre Marseille chez eux ça serait déjà ça de pris, mais avec nos deux fusées Endrick et Moreira pour prendre la profondeur + Sulc on peut faire quelque chose.
En plus l'OM devrait disputer les barrages de LDC la semaine avant notre match, espérons qu'ils y laissent des forces
Tu oublies le retour probable de Malick à ces dates.
Tu fais bien de rappeler la passe de Morton, c'était du très haut niveau, la définition même du caviar. Un ballon dans un trou de souris
Perso, tout me va bien, même si j'ai serré les fesses comme tous, durant 20 minutes .
Mais toujours une animosité récurrente et réelle avec ce club de Metz.
Rien a changé depuis Molinari, qu'ils retournent d'où ils viennent, la ligue 2 leur va très bien.
Et l'ascenseur est et reste leur seul avenir.
Enfin, pas de blessure, c'est déjà ça...
Voilà ,c'est dit !
Une petite inquiétude musculaire chez Tolisso d'après l'interview de Fonseca à la fin du match. Sulc aussi se ressent d'un coup reçu face à Brest. Ajoutons à ça la blessure pour un mois de Tagliafico et le problème de Abner avec ses adducteurs, c'est tout de même préoccupant quad on enchaîne les rencontres au rythme de trois par semaine.
Je vais me répéter chaque week end mais je m'en fous :
-> Taglia-Mata-Niakh-AMN, c'est (en termes de talent et expérience) la meilleure défense de l'OL depuis une douzaine d'années. Abner et Kluivert en remplaçants c'est costaud aussi.
-> Tolisso-Morton-Sulc c'est top 3 au milieu depuis 10 ans (derrière Aouar-Ndombele-Fekir 17-19 et BG-Aouar-Paqueta 20-22) et c'est surtout redoutable d'intelligence de jeu, de complémentarité, de technique.. et de vice (au bon sens du terme), ce qui nous faisait défaut les dernières saisons. En outre, Tessman et Merah ont chacun des qualités essentielles aussi.
-> devant, c'est pas aussi fourni que la saison passée mais on quand même Endrick (talent dingue), Fofana, Moreira (qui en une demi saison a déjà montré son potentiel) et éventuellement le retour de Nuamah.
De plus, on a le tableau d'EL le plus faible depuis longtemps et une CdF délestée du Qatar.
Donc évidemment qu'on doit viser un titre cette fin de saison.
Tu oublies Nartey qui va faire parler de lui ...
Oui tu as totalement raison, si en plus on rajouter le potentiel qu'est Nartey, ça fait du monde !
on va avoir une grosse équipe
Tessmann, il y a quand même de fortes chances qu'il soit parti avant la fin du mercato.
Metz a eu la gentillesse de ne pas garer le bus, comme à l'aller, ce qui n'était sans doute pas une très bonne idée face à nous mais leur aura au moins permis de nous faire serrer les fesses pendant vingt minutes (leur deuxième but, magnifique, ne doit d'ailleurs rien à personne, contrairement au premier).
Conséquence, on pu voir voir une attaque clinique qui marque sur chacune de ses occasions – du moins en première mi-temps. La réussite a été moindre en deuxième, mais les offensives ont été globalement très bien jouées, et ça change clairement de la période Satriano.
Au niveau des points noirs, le trou d'air de la seconde période où on trouve le moyen de laisser des messins pulvérisé d'y croire rappelle de fâcheux souvenirs (coucou Toulouse, salut le Paris FC), mais la différence de taille, c'est que cette fois on obtient les 3 points au bout, et assez confortablement au final (j'étais quand même parti prendre l'air à 4-2, appelez ça de la superstition).
Maintenant, il va falloir savoir qui faire tourner et quand, parce qu'on a bien vu la différence entre une équipe avec Tolisso et une équipe sans. La semaine prochaine, il va falloir taper une nouvelle fois Lille, et on risque d'avoir besoin d'autre chose que d'Hateboer à gauche ou De Carvalho au milieu.
Perso je vais rester tjrs autant prudent, contre Metz ce n'était qu'une équipe de ligue 2, un joueur comme Endrick devant une telle faiblesse ne pouvait que s'amuser.
Tonga, en Europa ligue il n'y a pas que Aston Villa quand même, je te signale que le Betis nous as battu, alors OK Fonseca avait fait n'importe quoi mais le Betis reste le Betis.
Et puis il y a d'autres clubs qui ont un passé avec des titres européens.
Je suis d'accord pour le Betis juni mais on avait vraiment une équipe B ce soir là (pas de Tolisso, Taglia, etc).
Après je te rejoins que y a des bonnes équipes mais si on compare aux autres années, l'EL a quand même moins de bonnes équipes cette saison que les saisons précédentes.
La Roma, Porto, Stuttgart, c'est pas du pipi de chat ces équipes.
Alors oui il y en a moins que les saisons précédentes mais il y en a. 😉
Tonga , je te suis . La seule équipe que je crains en EL , au moment où l ‘on se parle , c’est Villa. 3 ème de première League, excusez du peu . Ils tournent comme des avions ( victoire ce we à newcastle). Mais nous aussi , non ?