Ligue 1 : l’OL finit parfaitement sa semaine à Metz

Trois jours après avoir assuré sa qualification en Ligue Europa, l’OL n’a pas manqué son rendez-vous en Ligue 1. Face à la lanterne rouge qu’est Metz, les Lyonnais n’ont laissé que des miettes (2-5).

Il y a des dimanches où il vaut mieux rester à la maison et d’autres où tout semble aller dans le bon sens. Avec l’OL, les supporters ont appris à passer des week-end heureux depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas le déplacement à Metz qui est venu enrayer la machine, bien au contraire. Face à la lanterne rouge de Ligue 1, l’OL aurait pu tomber dans un excès de confiance, trois jours après la qualification en huitième de Ligue Europa. C’était sans compter sur l’état d’esprit qui règne dans ce groupe depuis le début de la saison. Mis sous pression par la victoire de l’OM samedi contre Lens, les joueurs de Paulo Fonseca ont parfaitement répondu avec le succès en terres lorraines (2-5).

Sulc touché à Berne jeudi

Même quand les vents sont contraires, à l’image des blessures de Nicolas Tagliafico et Abner, les Lyonnais trouvent la parade pour en sortir vainqueur. Alors oui, ce n’était que Metz en face et cela fait peut-être relativiser sur la performance générale. Toutefois, l’OL était venu chercher les trois points au stade Symphorien et il est reparti avec. C’est tout ce qui importait, mais le mieux restait de le faire avec la manière. Difficile de faire mieux que la première mi-temps de ce dimanche. Pourtant, Fonseca avait choisi de surprendre un peu, en laissant son meilleur buteur sur le banc.

Ayant pas mal enchaîné et touché à Berne, Pavel Sulc a laissé le rôle de neuf fuyant à Khalis Merah. Sans son buteur, l’OL a désormais une autre force de frappe offensive et non des moindres. Au repos forcé en Ligue Europa, Endrick avait des fourmis dans les jambes. Après deux tentatives de Morton et Merah, le Brésilien a ouvert le score à la 11e sur une énième projection de Tolisso. Le début d’un récital lyonnais où tout le monde a mis la main à la patte.

L'OL a eu la pression à l'heure de jeu

Digne de son grand attaquant de père, Ruben Kluivert a parfaitement coupé le centre de Merah, cinq minutes après l’ouverture du score. Un break en un quart d’heure avant qu’Endrick ne pense marquer le 3-0, mais une position d’hors-jeu l’en a empêché. De quoi laisser un peu la lumière à ses coéquipiers à l’image de ce missile téléguide de Morton pour le 3-0 (32e). Malheureusement, il a bien fallu un peu de déconcentration pour gâcher cette première période. Une erreur de relance de Kluivert a profité à Koffi Kouao (1-3, 34e). Une piqure de rappel afin de mettre un dernier coup de collier avant la pause. Parfaitement lancé par Morton, Endrick est allé crucifier Fischer (45e+1, 1-4).

Sans trop faire de plans sur la comète, on se doutait que ces trois buts d’avance allaient suffire face à cette faible équipe messine. La pression a été moins importante, mais par deux fois, Endrick a poussé Fischer à la parade. Sur une tête venu d’un centre de Niakhaté, entré à la pause à la place de Tolisso, puis sur une main plus que ferme à l’heure de jeu. On voyait mal comment Metz allait pouvoir encore y croire. Et puis, une réalisation de Diallo à la 64e a remis un peu de feu dans cette rencontre. Quelques minutes de pression pour l’OL avec Greif obligé de se coucher sur une frappe de Stambouli (66e). L'orage passé, Endrick, Maitland-Niles et Moreira ont ramené le danger sur le but adverse. Le penalty du Brésilien a mis un terme au suspense.