Metz - OL (2-5) : c'était trois fois Endrick

Après une première mi-temps maitrisée à l’image du doublé d’Endrick, les joueurs de l’OL ont joué à se faire peur. Sans conséquence. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

L’instinct de buteur d’Endrick

Nicolas Piydebois va encore dire qu’il n’y a pas que lui dans l’équipe ce lundi dans Tant qu’il y aura des Gones ». Mais, il est quand même difficile de faire comme si de rien n’était avec le Brésilien. Absent en Ligue Europa jeudi car non-qualifié, Endrick avait clairement des fourmis dans les jambes ce samedi. Il ne s’est pas caché pour le montrer, quitte à regretter parfois que ses coéquipiers ne croit pas assez en ses appels et sa pointe de vitesse. C’est lui qui lâche le première grosse situation de l’après-midi. Alors oui c’est avant tout la projection de Tolisso et son ballon subtil qui font le gros de ce premier but, mais Endrick a le sens du but dans la peau. Sa frappe lourde repoussée par Fischer, juste avant son doublé, a montré qu’il ne vivait que par le but. Ce dimanche, l’ancien du Real Madrid a inscrit son premier triplé avec l’OL. Il aurait largement pu finir avec un quintuplé, tant il semble facile face au but adverse. Il faudra voir dimanche prochain contre Lille, mais il n’en finit pas d’impressionner, cherchant même ses coéquipiers un maximum.

On a moins aimé

Hateboer, ça reste limité

Titulaire pour la première fois depuis plus d’un mois, Hans Hateboer a profité des blessures de Tagliafico et Abner pour retrouver le onze. Finalement aligné à gauche plutôt qu’à droite, le Néerlandais reste un choix limité. Plutôt sérieux dans son apport défensif, il n’apporte quand même pas grand-chose de l’autre côté du terrain. Sa pointe de vitesse reste un vrai frein. Deux ou trois fois, il n’a pas eu le coup de rein nécessaire pour maitriser le ballon. Il fait presque plus que son âge. Son expérience est non négligeable, mais dans le jeu de possession prôné par Paulo Fonseca, son côté n’est pas utilisé. Tout est passé par la droite et Maitland-Niles. Dans cette belle soirée, il fallait bien trouver quelque chose à dire.