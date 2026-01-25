Metz - OL (2-5) : c'était trois fois Endrick

Après une première mi-temps maitrisée à l’image du doublé d’Endrick, les joueurs de l’OL ont joué à se faire peur. Sans conséquence. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
L’instinct de buteur d’Endrick
Nicolas Piydebois va encore dire qu’il n’y a pas que lui dans l’équipe ce lundi dans Tant qu’il y aura des Gones ». Mais, il est quand même difficile de faire comme si de rien n’était avec le Brésilien. Absent en Ligue Europa jeudi car non-qualifié, Endrick avait clairement des fourmis dans les jambes ce samedi. Il ne s’est pas caché pour le montrer, quitte à regretter parfois que ses coéquipiers ne croit pas assez en ses appels et sa pointe de vitesse. C’est lui qui lâche le première grosse situation de l’après-midi. Alors oui c’est avant tout la projection de Tolisso et son ballon subtil qui font le gros de ce premier but, mais Endrick a le sens du but dans la peau. Sa frappe lourde repoussée par Fischer, juste avant son doublé, a montré qu’il ne vivait que par le but. Ce dimanche, l’ancien du Real Madrid a inscrit son premier triplé avec l’OL. Il aurait largement pu finir avec un quintuplé, tant il semble facile face au but adverse. Il faudra voir dimanche prochain contre Lille, mais il n’en finit pas d’impressionner, cherchant même ses coéquipiers un maximum.
On a moins aimé
Hateboer, ça reste limité
Titulaire pour la première fois depuis plus d’un mois, Hans Hateboer a profité des blessures de Tagliafico et Abner pour retrouver le onze. Finalement aligné à gauche plutôt qu’à droite, le Néerlandais reste un choix limité. Plutôt sérieux dans son apport défensif, il n’apporte quand même pas grand-chose de l’autre côté du terrain. Sa pointe de vitesse reste un vrai frein. Deux ou trois fois, il n’a pas eu le coup de rein nécessaire pour maitriser le ballon. Il fait presque plus que son âge. Son expérience est non négligeable, mais dans le jeu de possession prôné par Paulo Fonseca, son côté n’est pas utilisé. Tout est passé par la droite et Maitland-Niles. Dans cette belle soirée, il fallait bien trouver quelque chose à dire.
Le quatrième , leur gardien la sort du bout des doigts , c'était hyper bien joué de la part d'Endrick .
Avec Fofana ça va être une tuerie , si ce dernier retrouve son niveau .
Le pb actuel c'est qu'il va trop vite pour ses coéquipiers , qui n'arrivent pas à suivre ses inspirations .
Hateboer , il fait ce qu'il peut , il manque aussi de rythme surement ; sa presta n'est pas catastrophique mais c'est sur que comparé à Amn à nouveau très performant , il fait tache .
Il a été pris comme remplaçant , faut pas en attendre des miracles .
J'ai pas trouver Greif dans un bon jour. 4
Kluivert fait une enorme boulette. 5
Mata tres serieux. 7
AMN a l'image de l'équipe, du tres bon et puis du tres moyen 6
Hateboer 5
Morton 6
Tessman 5
Merah 6
Tolisso 7
Moreira 5
Endrick 9
A noté que Tolisso est sorti a cause d'une gêne musculaire, Fonseca a ajouter que le terrain synthétique en Suisse a fait beaucoup de mal à toute l'équipe
de la merde et dangereux ces synthétiques
Endrick rebat quand même beaucoup de cartes pour la suite de cette saison. Son apport est énorme.
Je ne sais pas ce qu'a Mangala comme blessure, mais je préfère encore Mangala sur une jambe que Tanner avec les 2 siennes. Un milieu def qui ne récupère que 2 ballons dans le match (plus faible total de l'équipe) mais surtout qui en perds encore un nombre considérable. Des passes inimaginables à l'adversaire, j'en peux plus. Le ballon lui brûle les pieds et il ne sais pas quoi en faire, alors il le met n'importe où. Des fois y a un Lyonnais, des fois un adversaire. A chaque fois il ne regarde pas où son ballon part, il est trop préoccupé de l'avoir dans les pieds cet encombrant cuir rond qui roule en plus. Techniquement c'est le plus faible milieu de l'OL depuis bien des années. Heureusement qu'autour de lui ça tourne un peu.
c'est vrai qu'il ne fait pas un grand match aujourd'hui , un peu pataud et des erreurs défensives .
Je ne sais plus s'il faut le garder ou pas
J'avais un chouchou , Tyler Morton ( encore un super match , il rayonne au milieu ) , maintenant j'en ai deux avec "Bobby" , c'est le pied !!
Inquiétant en revanche pour Tolisso qui n'a déjà pas joué jeudi et qui la ne peut assumer que 30 min :/
Nartey va prendre le relais et lui permettre de moins jouer
Personne a un résumé video du match svp ?
A noter l'excellent match de merah plein de talent ; on a retrouvé celui qu'on avait vu l'été dernier .
moreira toujours aussi remuant , mais il lui manque la précision pour terminer ses actions , celle qu'a Endrick !
La mauvaise seconde mi temps après le récital de la première , est un copié collé du match contre le PFC , et elle est pour Fonseca qui a changé de système à la mi temps ( ça marchait trop bien ?? )
C'est curieux cette façon de bien préparer les matchs , bien les commencer , puis tout gâcher ensuite en les terminant mal ( bon cette fois ci il y avait Endrick qui nous a sauvé les miches ) .