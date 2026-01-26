Actualités
La joie des joueurs de l'OL à Metz
La joie des joueurs de l’OL à Metz (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Grâce à sa victoire, l'OL garde le contact de l'OM et creuse l'écart avec ses poursuivants

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • Vainqueur du FC Metz dimanche en fin d'après-midi, l'OL a poursuivi sa série de victoires en Ligue 1. Un succès attendu pour garder le contact du podium et faire le trou derrière lui.

    Les pépins de Corentin Tolisso et Pavel Sulc rendent cette fin de semaine bien moins rayonnante puisqu'ils viennent s'ajouter à ceux de Nicolas Tagliafico et d'Abner. Toutefois, ce serait faire la fine bouche que de ne pas s'enthousiasmer sur la semaine que viennent de vivre les joueurs de Paulo Fonseca. Deux victoires qui entraînent une qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue Europa et une autre de garder un rythme de candidat à la Ligue des champions. En s'imposant à Metz (2-5), dimanche, les Lyonnais ont signé un quatrième succès de suite en Ligue 1. Il le fallait puisque Marseille avait gagné le choc contre le RC Lens, samedi.

    Lille va débarquer à Décines en pleine crise

    L'OM et donc le podium sont toujours à deux longueurs, mais le revers lensois permet de voir la deuxième place n'être "qu'à" sept unités. Si podium, ce fut avant tout le statu quo, c'est avant tout avec ses poursuivants que l'OL fait encore une très belle opération. Rennes avait perdu samedi et a été rejoint par le LOSC dimanche en prime time. La bande de Bruno Genesio s'enfonce dans la crise et c'est avec quatre points de retard qu'elle va débarquer au Parc OL dimanche prochain (15h). Rennes en accuse cinq désormais et Strasbourg, premier non européen, est à six longueurs.

    1 commentaire
    1. Avatar
      leroilyon - lun 26 Jan 26 à 8 h 17

      Encore une belle semaine et un dimanche capitale, soit on pourra regardé devant, soit on regarde derriere..

      Ce qui m'inquiète c'est qu'entre une equipe qui reste sur 8 victoires et une autre sur 5 défaites, souvent ya une bascule..

      Signaler

    Laisser un commentaire

