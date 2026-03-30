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Vivien Endeman, joueuse de Wolfsburg
Vivien Endeman, joueuse de Wolfsburg (@UEFA)

Avant d’affronter OL Lyonnes, Wolfsburg également tenu en échec

  • par David Hernandez

    • En ballotage favorable après sa victoire à l’aller, Wolfsburg a fait tourner en championnat avant de retrouver OL Lyonnes. Les Allemandes ont concédé le nul à domicile (3-3) contre l’Union Berlin.

    Si ce week-end n'avait pas existé, Jonatan Giraldez et Stephan Lerch n'auraient certainement pas dit non. Avec un match de championnat coincé entre les deux confrontations en quart de finale de Ligue des champions, OL Lyonnes et Wolfsburg ont clairement fait le choix de la rotation. Pour deux résultats similaires. Quand les Fenottes ont été tenues en échec à Strasbourg (2-2), samedi, les Allemandes n'ont guère fait mieux dimanche face à l'Union Berlin. Un nul 3-3 arraché dans les dernières secondes de la partie grâce à un but de Pujols à la 95e minute.

    Cinq changements par rapport au match de Ligue des champions

    Comme Giraldez en Alsace, Lerch avait choisi de faire tourner avec cinq changements dans son onze de départ. Beerensteyn ou encore Endemann ont commencé sur le banc avant de faire leur entrée en jeu juste avant la 60e. Face à une formation berlinoise, neuvième du championnat, Wolfsburg a donc attendu la fin du match (84e et 95e) pour ne pas ressortir bredouille de son match. Mais, comme à OL Lyonnes, tous les regards se tournaient déjà sur le quart retour de Ligue des champions qui se tiendra ce jeudi 2 avril (21h) au Parc OL*.

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