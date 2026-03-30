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Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : retour à l'entraînement ce lundi pour Fonseca et ses joueurs

  • par Gwendal Chabas

    • Avec Angers dans le viseur, l'OL retrouve le terrain d'entraînement ce lundi. Petit à petit, des joueurs internationaux reviendront.

    Un long week-end pour souffler et recharger les batteries avant le sprint final. Après les trois séances la semaine passée entre mardi et jeudi, les joueurs de l'OL seront de retour au centre d'entraînement ce lundi. Ils ont bénéficié d'un long week-end depuis vendredi. L'occasion de retrouver leurs proches et de couper un peu après les dernières semaines très intenses.

    Le dénouement de la course à l'Europe

    Corentin Tolisso et ses coéquipiers vont maintenant attaquer la préparation du déplacement à Angers. Le match aura lieu dimanche à 15 heures. Il lancera la dernière ligne droite de cet exercice 2025-2026 en forme de montagnes russes. Actuellement quatrièmes, les Lyonnais peuvent envisager une qualification en Ligue des champions. Mais leur forme - huit rencontres sans victoire toutes compétitions confondues - ne plaide pas en leur faveur, tout comme leur calendrier.

    Cependant, ils ont "seulement" deux points de retard sur Marseille, troisième. La meute derrière composée de Lille, Monaco et Rennes s'est rapprochée, ce qui promet un printemps haletant. Une période charnière de la saison démarre maintenant, et pour les Rhodaniens, il serait dommage qu'elle mette à mal tout ce qu'ils ont fait de bien jusqu'à présent.

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