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Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : un week-end prolongé de repos pour ceux restés à Décines

  • par David Hernandez

    • De retour sur les terrains d'entraînement mardi, les joueurs de l'OL non concernés par la trêve internationale ont effectué trois séances. Au repos depuis la séance de jeudi, les Lyonnais vont pouvoir couper quelques jours.

    Il a fallu aller piocher au sein du groupe Pro2. Malgré un match de National 3 pour la réserve de l'OL ce samedi (18h), Paulo Fonseca n'a pas eu d'autre choix que de faire appel à certains éléments du groupe de Gueïda Fofana. Avec une grosse dizaine d'internationaux et encore certaines blessures (Maitland-Niles, Kluivert, Kamara, Himbert), le technicien portugais reste avec un groupe limité durant cette trêve de mars. Après un premier jour de repos lundi au lendemain de la défaite contre Monaco (1-2), les coéquipiers de Tyler Morton ont effectué trois séances matinales entre mardi et jeudi.

    Une période pour se ressourcer

    Une façon de garder le rythme, tout en abaissant le curseur de l'intensité. Certains physiques bien entamés comme Corentin Tolisso ont eu le droit à un programme aménagé sur ces trois jours. L'heure est désormais à la décompression pour tous ces Lyonnais restés à Décines. Après la séance de jeudi, Fonseca a sifflé le début d'un week-end prolongé. Le retour à l'entraînement n'est prévu que lundi en cours de journée et cela va ainsi permettre aux joueurs de l'OL de couper un peu avec le quotidien au club. Et ainsi se ressourcer en famille avant d'attaquer le sprint final avec un déplacement à Angers (5 avril, 15h) avec la tête un peu plus vide.

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