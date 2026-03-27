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Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay
Wendie Renard et Selma Bacha (OL Lyonnes) avec de jeunes footballeuses à Chasselay (compte Twitter de Wendie Renard)

OL Lyonnes : Bacha et Renard engagées dans la lutte contre le cyberharcèlement

  • par David Hernandez

    • Entre les deux déplacements à Wolfsburg mardi et Strasbourg ce samedi, Selma Bacha et Wendie Renard ont donné de leur temps. Les deux joueuses d’OL Lyonnes ont assisté à la journée de sensibilisation contre le cyberharcèlement pour des jeunes du côté de Chasselay.

    À peine le pied posé sur le sol lyonnais qu'elles étaient déjà sur le pont. Quelques heures après la désillusion de la défaite (1-0) à Wolfsburg, Wendie Renard et Selma Bacha ont mis leur déception de côté pour la bonne cause. À l'initiative d'Orange, partenaire d'OL Lyonnes mais aussi du football féminin en France, une journée de lutte contre le cyberharcèlement était organisée du côté de Chasselay. Sur les infrastructures du GOAL FC et le regard d'Enzo Reale, notre consultant TKYDG et directeur du football du club rhodanien, plus d'une centaine de jeunes footballeurs et footballeuses ont ainsi participé au dispositif de sensibilisation aux bons usages du numérique destiné aux adolescents "#For Good Connections".

    Un rôle de modèle à tenir en dehors des terrains

    Une journée placée sous le signe du football avec divers ateliers, mais surtout à la sensibilisation aux dangers de l'usage des réseaux sociaux et des smartphones. Avec Selma Bacha et Wendie Renard comme ambassadrices, le message a certainement connu un tout autre écho chez les jeunes présents dans l'ouest lyonnais. Capitaine et vice-capitaine d'OL Lyonnes, Renard et Bacha savent qu'elles ont également un autre rôle en dehors des terrains. "Sensibiliser, écouter, échanger. Hier (mercredi) avec les enfants et la Team Orange Foot, nous avons parlé du harcèlement, un combat qui nous concerne tous. Parce que le football est bien plus qu’un sport", a écrit l'octuple championne d'Europe sur son compte X.

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