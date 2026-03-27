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Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : un entraînement ouvert au public le samedi 4 avril

  • par David Hernandez

    • À la veille d'une demi-finale de Coupe de France, Jonatan Giraldez va ouvrir la séance d'entraînement d'OL Lyonnes. Les supporters sont attendus le samedi 4 avril à 11h15 pour observer les coéquipières de Wendie Renard.

    L'espoir de fêter une qualification en attendant une autre. Le samedi 4 avril à 11h15, le groupe d'OL Lyonnes espère pouvoir fêter une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions avec son public. En ballotage défavorable après sa défaite 1-0 à Wolfsburg, le club lyonnais espère que le soutien du public* le jeudi 2 avril (21h) permettra d'inverser la tendance au Parc OL. Deux jours plus tard, c'est donc une séance ouverte au public qui se tiendra au GOLTC pour Wendie Renard et ses coéquipières.

    En déplacement à Strasbourg le dimanche

    Cet entraînement se fera à la veille d'un autre match important dans la saison d'OL Lyonnes. Le dimanche 5 avril (16h), les joueuses de Jonatan Giraldez se déplaceront à Strasbourg pour la demi-finale de Coupe de France. Un peu de soutien ne sera donc pas de trop, en espérant que ce ne soit pas la soupe à la grimace après le rendez-vous européen contre Wolfsburg. Mais personne ne veut penser à ce scénario à Décines.

    * Avec le code OLETLY, bénéficiez d'une offre à 10€ (entrée + une boisson) pour les 17-30 ans et d'une autre grand public à 8€ la place au lieu de 15€.

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