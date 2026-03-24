Surprise à Wolfsburg. Alors qu'il restait sur 7 victoires face aux Allemandes, OL Lyonnes a perdu 1 à 0 son quart de finale aller. Il faudra absolument gagner à domicile.

Un vrai combat de boxe. Le quart de finale aller entre Wolfsburg et OL Lyonnes ce mardi a tenu ses promesses dans l'intensité, l'engagement et l'aspect tactique. Ce sont les Allemandes qui ont piqué les premières avec cette occasion après moins de deux minutes suite à un corner. Puis, nous avons assisté à un petit round d'observation durant lequel chaque équipe se montrait assez prudente.

Lineth Beerensteyn surprend OL Lyonnes

Tout s'est finalement accéléré avec l'ouverture du score de Lineth Beerensteyn sur une frappe à l'entrée de la surface déviée par Damaris Egurrola après un contre (1-0, 14e). De quoi obliger les Lyonnaises à sortir davantage, tandis que les Louves étaient confortées dans leur volonté de procéder à des attaques rapides.

Chaque formation a eu ses temps forts, avec plusieurs opportunités d'égaliser pour les joueuses de Jonatan Giráldez par Melchie Dumornay (23e, 28e et 33e) ou Tabitha Chawinga (27e, une tentative sortie par une main adverse). En face, le deuxième de Bundesliga misait sur la vitesse de Vivien Endemann et Lineth Beerensteyn, proche du doublé (29e).

Des Lyonnaises impuissantes offensivement

Autant d'actions non conclues avant la pause, avec donc des Rhodaniennes derrière leur rival au tableau d'affichage. Elles tentaient de maintenir les coéquipières de Svenja Huth sous pression, avec notamment un bon centre de Tabitha Chawinga au cordeau pour Melchie Dumornay, qui ne trouvait pas le cadre (52e). Pas en réussite, l'équipe touchait ensuite le poteau par Kadidiatou Diani (59e).

OL Lyonnes a néanmoins toujours buté sur le bloc de Wolfsburg, ne parvenant pas à trouver le bon décalage. Une impuissance qui s'est étirée jusqu'au coup de sifflet final, à l'image de cette dernière tête de Jule Brand dans les gants de la gardienne (90e+3). Voilà donc les championnes de France en titre battues pour la première fois de la saison. Au retour, le jeudi 2 avril, elles seront dos au mur, avec l'obligation de l'emporter pour voir les demi-finales. Entre-temps, se profile un troisième déplacement de suite, à Strasbourg, samedi (18 heures).