Surprise à Wolfsburg. Alors qu'il restait sur 7 victoires face aux Allemandes, OL Lyonnes a perdu 1 à 0 son quart de finale aller. Il faudra absolument gagner à domicile.
Un vrai combat de boxe. Le quart de finale aller entre Wolfsburg et OL Lyonnes ce mardi a tenu ses promesses dans l'intensité, l'engagement et l'aspect tactique. Ce sont les Allemandes qui ont piqué les premières avec cette occasion après moins de deux minutes suite à un corner. Puis, nous avons assisté à un petit round d'observation durant lequel chaque équipe se montrait assez prudente.
Lineth Beerensteyn surprend OL Lyonnes
Tout s'est finalement accéléré avec l'ouverture du score de Lineth Beerensteyn sur une frappe à l'entrée de la surface déviée par Damaris Egurrola après un contre (1-0, 14e). De quoi obliger les Lyonnaises à sortir davantage, tandis que les Louves étaient confortées dans leur volonté de procéder à des attaques rapides.
Chaque formation a eu ses temps forts, avec plusieurs opportunités d'égaliser pour les joueuses de Jonatan Giráldez par Melchie Dumornay (23e, 28e et 33e) ou Tabitha Chawinga (27e, une tentative sortie par une main adverse). En face, le deuxième de Bundesliga misait sur la vitesse de Vivien Endemann et Lineth Beerensteyn, proche du doublé (29e).
Des Lyonnaises impuissantes offensivement
Autant d'actions non conclues avant la pause, avec donc des Rhodaniennes derrière leur rival au tableau d'affichage. Elles tentaient de maintenir les coéquipières de Svenja Huth sous pression, avec notamment un bon centre de Tabitha Chawinga au cordeau pour Melchie Dumornay, qui ne trouvait pas le cadre (52e). Pas en réussite, l'équipe touchait ensuite le poteau par Kadidiatou Diani (59e).
OL Lyonnes a néanmoins toujours buté sur le bloc de Wolfsburg, ne parvenant pas à trouver le bon décalage. Une impuissance qui s'est étirée jusqu'au coup de sifflet final, à l'image de cette dernière tête de Jule Brand dans les gants de la gardienne (90e+3). Voilà donc les championnes de France en titre battues pour la première fois de la saison. Au retour, le jeudi 2 avril, elles seront dos au mur, avec l'obligation de l'emporter pour voir les demi-finales. Entre-temps, se profile un troisième déplacement de suite, à Strasbourg, samedi (18 heures).
Nous attendions un festival de fenottes, nous n'avons eu qu'un festival de fausses notes.
Pas mal celle-là 👍
Je ne suis même pas sûr que Giraldez en tire des leçons. Un coach insouciant. On a vu le jeu relâché de nos joueuses depuis pas mal de temps. Lui non ? RAS, du moment qu'on gagnait !
Mais si il va en tirer des leçons et se retirer de la vie...
Il va falloir qu'il change beaucoup de choses.
En défense au milieu et devant.
OL- 91, Giraldez n'a pas choisi son groupe... n'oublions pas qu'il est la dernière recrue!.. et certainement pour des raisons d'économie, il n'y a pas eu de mercato d'hiver pour rattraper un mercato d'été fait à la hâte , sans réalisme ni qualification , ou expérience du terrain !!.. seules satisfactions, Schrader et Brand.. Le reste .. à former un peu mieux car insuffisant à haut niveau européen!!!... nos deux pointes, insuffisantes physiquement, donc à céder... La semaine prochaine, c'est saison européenne des fenottes terminée, et pour la saison prochaine, il faut recruter deux attaquantes pointes dignes de ce nom avec des jambes qui vont vite et qui seront un cauchemar pour les défenses adverses, une deuxième Dumornay ou plutôt une Linda Caicedo!...et une latérale droite avec un profil "débordant" , "défenseur", rapide et décisif!..proche de Giulia Gwinn du Bayern, ou l'espagnole Jana Fernandez du London City Lionesses !!...
le reste du groupe, il faut très sérieusement s'en occuper, car il a du potentiel brut!.. pour la gardienne il faut songer à l'avenir... La stéphanoise Laetitia Pinguet est très intéressante, et son club descend en fin de saison, à défaut de Mylène Chavas que je trouve très bonne et adaptée au niveau de jeu lyonnais!!!..
Allez il faut se faire une raison notre équipe actuelle n'est pas faite pour jouer une nouvelle finale européenne, et il faut franchir le piège des Play Off, et aller gagner la Coupe de France, il faut rebondir en septembre et reconstruire un OLL européen comme par le passé!!!..
J'ai découvert Jana en regardant les matchs du LCL et je suis désolé, mais elle n'est pas meilleure que l'actuelle Lawrence : mauvaises passes, pas de construction, on dégage comme on peut...
Cependant, une bonne réaction en fin de match. Mais trop tard, comme les remplacements.
Si l'on regarde le but : on voit qu' Engen recule au lieu d'attaquer Beerensteyn au moment de son tir.
Alice l'aurait contré, j'en suis persuadé.
J'aime bien Damaris mais le carton qu'elle prend est inadmissible et d'une inutilité coupable !!!
Et on n'a pas eu la réaction comme celle contre la Juve.
Et si vous voulez voir une autre défaite suffit de regarder l'asvel en euroligue 🤣
Je pense qu'avec leur absentes, Wolfsburg a joué plus en bloc que prévu, alors qu'on s'attendait sûrement à une équipe plus joueuse. Et Lyon a souvent du mal contre les blocs, c'est toujours compliqué. La différence se fait juste sur une frappe déviée, la chance du coté allemand. Faut insister, mettre plus de vitesse, faire plus de combinaisons au match retour. Si on se laisse endormir, on verra pas les demi... Mais j'ai confiance. Coté individuel, on voit que Lawrence a souvent été remplaçante cette saison, elle manque un peu d'automatismes, pas toujours dans le timing.
Si c'etait l'équipe type alors il va falloir mettre une autre équipe type.
Qui mettre d'autre ? Brand a montré un peu ce soir, Yohannes a voyagé au milieu sans trouver de faille, Katoto n'a été trouvée qu'à la 90e...
Montemurro reviens ! 😁
😂
Au moins pour les parpaings
Engen ne peut pas être titulaire indiscutable alors qu’elle n’a pas vraiment le niveau, Vanessa Gilles me manque, pour quoi Alice Sombath cire le banc? Pourquoi jouer tout le temps avec Heaps? Lawrence doit jouer contre des petits équipes pour laisser reposer autres
Mh... J'ai de mauvais souvenirs de Wolfsburg, même s'il me semble que ces dernières années, nous avions l'avantage (les habitués pourront me corriger ?)...
Les mauvais souvenirs date de 2013, victoire de Wolfsburg en finale.
Sinon que des victoires contre eux en finale
En 2016 au tab
2018 après prolongation
2020 3-1
Mettre de la vitesse ? les fenottes ? mais elles ne savent pas faire, stéréotypé notre jeu, par contre le jeu allemand c'est quelque chose .
Et elles veulent la gagner cette compétition alors qu'elles ont joué l'équipe la plus faible il me semble
Va falloir être efficace jeudi prochain parce qu'on a loupé pas mal, perdre ce match sur une perte de balle d'Heaps et un tir contré par Damaris, alors qu'Endler semblait sur la trajectoire .
Poupette 38, Le reproche qu'on faisait au foot féminin allemand il y a quelques saisons c'était son manque de vitesse.... et nous on avait des joueuses plus rapides... beaucoup plus rapides... et on ne les a plus!!!..
Voilà comment elles ont fait la différence... mais on aurait dû s'inquiéter bien avant ce match car n'importe quel bloc rapide chez nos adversaires y compris en Arkema Première ligue, nous pose beaucoup de problèmes quand des joueuses comme Heaps, Hegerberg ou Katoto, voire maintenant Lawrence sont sur le terrain! !!.. ça sabote la dynamique de tout le bloc et frustre les deux couloirs qui eux sont rapides!!..
Te revoilà ! Hegerberg est sur toutes nos occasions dangereuses. Que tu le veuilles ou non, si on doit taper sur quelqu'un ce soir, ce n'est pas forcément sur elle, et les différents médias ne s'y trompent pas... Ce soir, c'est le milieu qui pêche, comme souvent dans cette équipe. Dumornay n'est malheureusement pas la solution à tout, et jouer avec deux joueuses d'une lenteur extrême à côté d'elle n'aide vraiment pas.
Si les allemandes jouent ainsi lors du retour, c'est cuit, nous ne passerons pas, elles sont très bien organisées, ont des attaquantes rapides et capables, ce sera donc très difficile, pas vraiment impossible mais...
Je m'attendais à mieux de la part des Lyonnes, qui avaient perdu leurs crocs au cours de ce match.
Le plus décevant c’est de les voir faire comme si elles n’avaient jamais joué ensemble. Elles se cherchent constamment et il n’y a pas d’automatismes parce que Giraldez change sans cesse l’équipe.
De la déception bien sur...
Mais c'est un match totalement raté de bout en bout.
Toutes les filles , sans exceptions, ont été en dessous de leur niveau habituel, TOUTES .
MAIS, on perd ce match sur un tir foireux dévié, alors qu'Endler a passé par ailleurs une soirée des plus tranquilles, en regard de celle de son homologue allemande.
La chance et la réussite étaient de l'autre coté, mais rien dans ce domaine n'est jamais définitif.
Le poteau n'était pas avec nous, nos filles trop nerveuses, notre coach assez frileux, notre milieu peu créatif, nos " individualités " dans un mauvais jour, toussa cumulé et dans le désordre.
Impossible, impensable, de faire le retour à Décines avec le même niveau de faiblesse, et d'inéfficacité...
Alors, bien sur que j'y crois encore, et encore.
Pour preuve, je vais reprendre ma pigeot le 2 avril pour regagner une nouvelle foi ce stade, où je n'ai vu perdre nos fenottes qu'une fois, c'était Arsenal et Montemachin.
S'il n'en reste qu'un !...
La vie continue, celle de nos fenottes aussi....
épicétou.
Déception assez vive bien que les matchs récents aient pu alerter sur un manque de jeu collectif.
La charnière centrale a été des plus faibles : Engen est totalement passive sur le but concédé et Wendie a multiplié les erreurs.
Comme prévu le poste de latérale droite est d'une faiblesse abyssale.
le milieu n'est pas équilibré en première . cette composition est adapté pour jouer les équipes de notre faible ligue mais là Il nous manquait de la présence qu'a apportée korbin.
le coach se félicitait du travail défensif de Melchie mais celui ci l'épuise et altère considérablement son efficacité offensive.
Enfin l'attaque a été assez inoffensive . Diani est efficace dans les matches faciles mais dès que le niveau augmente elle disparait, peu aidée il est vrai par Ashley.
Enfin Ada bien que démontrant beaucoup d'envie, n'est plus la joueuse décisive que nous avons connue et aimée.
Cependant le match retour reste très ouvert moyennant une implication supérieure et sous réserve que J.G. tire les leçons de cette prestation minuscule.