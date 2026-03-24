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Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg - OL
Wendie Renard après son but lors de Wolfsburg – OL (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)

OL Lyonnes sans partage avec Wolfsburg ces dernières années

  • par Elohan Latta
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    • Depuis leur première confrontation en 2013, OL Lyonnes et Wolfsburg se sont affrontés à 11 reprises. Les Fenottes ont presque toujours triomphé face aux Louves.

    Le saut dans le grand bain. Ce mardi soir (18h45), les Lyonnaises se déplacent en Allemagne, sur la pelouse de Wolfsburg, pour disputer leur quart de finale aller de Ligue des champions. Une équipe qu'elles ont déjà battue plus tôt dans la saison (3-1). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le groupe arrive dans de très bonnes dispositions.

    Victorieuses sur la pelouse de Fleury ce week-end (0‑2), les Fenottes ont enregistré leur dixième succès d’affilée. Encore invaincues cette saison, les joueuses de Jonatan Giráldez seraient bien inspirées de faire un gros coup de l’autre côté du Rhin pour aborder sereinement le match retour, le jeudi 2 avril à Décines (21h).

    8 victoires en 11 confrontations

    Et pour ça, les coéquipières d’Alice Sombath aimeraient profiter de leur impressionnante série en cours face à leur rivale allemande. En effet, les Fenottes restent sur sept victoires de rang depuis le 24 mai 2018. Toutefois, cela avait plutôt mal commencé pour la formation rhodanienne. Pour leur première confrontation, le 23 mai 2013, les coéquipières de Camille Abily s’étaient inclinées sur la plus petite des marges en finale de la Ligue des champions (1‑0).

    L’année d’après, bis repetita : les deux cadors du football féminin se retrouvaient une nouvelle fois en finale de la coupe aux grandes oreilles. Revanchardes, les Lyonnaises avaient réussi à faire plier l’équipe allemande aux tirs au but (1‑1, 4‑3 après t.a.b). Depuis, elles ne se sont inclinées qu’une seule fois, le 29 avril 2017, en quart de finale de la Coupe d'Europe (0‑1).

    7 succès de suite pour OL Lyonnes

    Avant cette rencontre, les Fenottes affichent donc un solide bilan de huit succès, dont sept consécutifs, un nul et deux défaites. Ce soir, lors de ce quart de finale aller (18h45), OL Lyonnes, octuple champion d’Europe, aura à cœur de bien figurer pour tenter de continuer de rêver d’un neuvième titre, qui lui échappe depuis 2022.

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 24 Mar 26 à 15 h 34

      Un 4-3-3 ce soir ?

      Lauwrence Sombath Renard Svava

      Heaps Dumornay Lily

      Diani Egerberg Chawinga

      Je met Svava mais Girardez va mettre Bacha, dommage car cette saison elle mérite plus d'être titulaire dans les gros matchs, elle est bien plus régulière, et ces centres et corners sont bien plus précis.

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