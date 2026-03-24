OL : un édifice beaucoup plus friable

La joie des joueurs du Celta devant la tristesse des joueurs de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Beaucoup de choses expliquent la mauvaise passe actuelle de l'OL. Notamment défensivement, avec presque deux buts de moyenne encaissés. Domaine qui faisait sa force auparavant.

Lorsqu'on rencontre Strasbourg, Marseille, Lens ou Monaco, il est évidemment plus difficile de garder sa cage inviolée. Le pedigree de ses adversaires explique en partie pourquoi l'OL a pris autant de buts sur ses dernières rencontres. Néanmoins, la bascule est assez édifiante avec sa période faste de 13 succès de rang.

14 buts encaissés en 8 rencontres

Sur ses 8 précédentes sorties, les coéquipiers de Dominik Greif, par ailleurs décisif autant que possible récemment, ont concédé 14 réalisations. À titre de comparaison, c'est autant que lors de leur brillante série de victoires. Forcément, lorsqu'on cède presque deux fois par match, il est plus compliqué de l'emporter, surtout avec les soucis offensifs des Lyonnais en raison des absents.

Les retours en forme d'Afonso Moreira et Pavel Šulc devraient apporter davantage de stabilité à l'édifice des deux côtés du terrain. On l'a d'ailleurs entre-aperçu contre l'ASM, mais durant une période seulement. Ensuite, les Rhodaniens ont plongé physiquement.

Le collectif ne masque plus les fautes individuelles

L'OL paie, au-delà de la fatigue, des performances et des erreurs individuelles que cachaient le collectif jusque-là. Les cartons rouges de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico ont affaibli l'équipe. Clinton Mata est visiblement au bout du rouleau. Le milieu de terrain tire lui aussi la langue et protège moins sa défense... C'est un souci multifactoriel.

Il reste sept journées de Ligue 1 à Corentin Tolisso et ses partenaires pour retrouver la solidité de la 3e meilleure arrière-garde de l'Hexagone (29 réalisations en 27 parties). Dans la lutte à la Ligue des champions, cet aspect sera sans doute primordial. C'est notamment ça qui a permis au club de se mêler à la course jusqu'à présent.