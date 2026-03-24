Angers - OL : chassé-croisé Tyler Morton - Nicolas Tagliafico

En attendant la commission de discipline mercredi, Nicolas Tagliafico sera au moins suspendu à Angers après la trêve. Tyler Morton, lui, fera son retour.

La semaine sportive de Nicolas Tagliafico a ressemblé à un long chemin de croix. Expulsé lors des deux rencontres de l'OL, il a démontré une nervosité inattendue pour un joueur de son expérience dans ces grands rendez-vous. Sur le plan comptable, les cartons rouges n'ont pas bouleversé les résultats lyonnais, mais son comportement interroge. La trêve internationale et son passage en sélection argentine pourraient lui remettre les idées au clair.

Il faut l'espérer, car les Rhodaniens ne pourront pas miser sur le défenseur s'il affiche de telles carences. Il profitera de toute façon d'un long moment pour se calmer. En effet, il n'ira pas à Angers le 5 avril prochain (15 heures).

Tagliafico pourrait prendre une lourde sanction

Et on peut raisonnablement penser, au vu de son passif (il a déjà été exclu à l'aller contre le PSG) et du caractère de la faute face à Monaco, qu'il manquera aussi la réception de Lorient le 12 avril. Reviendra-t-il contre le Paris Saint-Germain (19/04) ? Un gros doute que devra lever la commission de discipline de la LFP mercredi.

À l'inverse, l'Olympique lyonnais récupérera un élément majeur pour les dernières journées. Tyler Morton, après avoir purgé son match de suspension ce week-end, reviendra lors du déplacement dans le Maine-et-Loire. En espérant que lui aussi ait réglé ses soucis de discipline qui auront, comme les blessures, pesé dans la saison de l'OL.