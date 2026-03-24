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Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
Tyler Morton à l’échauffement de l’OL avant Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Angers - OL : chassé-croisé Tyler Morton - Nicolas Tagliafico

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • En attendant la commission de discipline mercredi, Nicolas Tagliafico sera au moins suspendu à Angers après la trêve. Tyler Morton, lui, fera son retour.

    La semaine sportive de Nicolas Tagliafico a ressemblé à un long chemin de croix. Expulsé lors des deux rencontres de l'OL, il a démontré une nervosité inattendue pour un joueur de son expérience dans ces grands rendez-vous. Sur le plan comptable, les cartons rouges n'ont pas bouleversé les résultats lyonnais, mais son comportement interroge. La trêve internationale et son passage en sélection argentine pourraient lui remettre les idées au clair.

    Il faut l'espérer, car les Rhodaniens ne pourront pas miser sur le défenseur s'il affiche de telles carences. Il profitera de toute façon d'un long moment pour se calmer. En effet, il n'ira pas à Angers le 5 avril prochain (15 heures).

    Tagliafico pourrait prendre une lourde sanction

    Et on peut raisonnablement penser, au vu de son passif (il a déjà été exclu à l'aller contre le PSG) et du caractère de la faute face à Monaco, qu'il manquera aussi la réception de Lorient le 12 avril. Reviendra-t-il contre le Paris Saint-Germain (19/04) ? Un gros doute que devra lever la commission de discipline de la LFP mercredi.

    À l'inverse, l'Olympique lyonnais récupérera un élément majeur pour les dernières journées. Tyler Morton, après avoir purgé son match de suspension ce week-end, reviendra lors du déplacement dans le Maine-et-Loire. En espérant que lui aussi ait réglé ses soucis de discipline qui auront, comme les blessures, pesé dans la saison de l'OL.

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    4 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 24 Mar 26 à 11 h 07

      Au final on ne va pas avoir beaucoup de joueurs qui restent pendant la trêve pour préparer la reprise.

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    2. Avatar
      stylo - mar 24 Mar 26 à 11 h 20

      une rumeur dit que tagliafico a chercher son rouge pour avoir plus de temps de récupération en Argentine après la trêve.... je ne sais pas si c'est vrai, mais un joueur qui aurait dût prendre 4 rouges en 2 matchs, c'est unique dans le genre.

      Signaler
      1. Juni38
        Juni38 - mar 24 Mar 26 à 11 h 47

        bizarre ; du mal à croire qu'il ait fait exprès de se faire expulser , dans un match si important .

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    3. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - mar 24 Mar 26 à 11 h 31

      Je pense que la fatigue joue un grand rôle dans la nervosité des joueurs. De plus Nicolas T n’est pas un « tendre » parfois cela nous plaît et de temps en temps il pousse un peu et nous le payons cash! La trêve devrait calmer tout ce petit monde et nous devrions enchaîner jusqu’à la fin du championnat, avec de belles victoires !

      Signaler

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