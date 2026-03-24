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Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
Afonso Moreira lors d’Auxerre – OL (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Ligue 1 : l'OL recevra Auxerre le samedi 25 avril (17h)

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • L'OL connaît pratiquement l'ensemble de son calendrier de fin de saison. Le samedi 25 avril, pour la 31e journée de Ligue 1, il accueillera Auxerre à 17 heures.

    À quelle place terminera l'OL en Ligue 1 ? Difficile à dire actuellement entre la 3e et la 7e position, tant l'écart est maigre entre les candidats au top 4 (cinq points). Mais s'il veut s'offrir une chance d'accéder au podium, il devra recommencer à gagner. Face à Angers ou Lorient, notamment, ses prochains adversaires. Mais aussi lorsqu'il recevra Auxerre. La LFP a programmé cette affiche le samedi 25 avril.

    Lyonnais et Auxerrois s'affronteront à partir de 17 heures. Une rencontre diffusée sur les antennes de beIN Sports 1. Comme ce week-end lors de la défaite face à Monaco, les supporters rhodaniens qui n'iront pas au stade devront se brancher sur la chaîne franco-qatarienne. Cette confrontation de la 31e journée permettra aux hommes de Paulo Fonseca de jouer avant les autres rivaux pour la Ligue des champions.

    Pas de confrontation directe ce week-end là

    Dans la foulée, Monaco ira à Toulouse (21h05). Le dimanche, Rennes recevra Nantes et Lille ira au Paris FC (17h15). Pour clôturer le tout, Marseille accueillera Nice dans "le choc" dominical (20h45). À présent, presque tous les rendez-vous de l'OL sont calés. Il ne reste plus qu'à connaître la date du match crucial face aux Rennais qui se tiendra les 1,2 ou 3 mai.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 24 Mar 26 à 12 h 03

      Je viens de voir que pour la prochaine journée, on joue Angers et que dans le même temps il va y avoir de belles confrontations avec :

      Lille - Lens
      Monaco - Marseille

      Des concurrents directs vont perdre des points ! C'est l'occasion de prendre un peu d'avance ou d'en rattraper !

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 24 Mar 26 à 12 h 28

        Oui c'est bien pour ca qu'il faut attendre la fin de saison avant de s'en prendre au coach ou au joueurs, on aura tout l'été pour faire le bilan..

        Signaler

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