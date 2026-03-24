Ligue 1 : l'OL recevra Auxerre le samedi 25 avril (17h)

L'OL connaît pratiquement l'ensemble de son calendrier de fin de saison. Le samedi 25 avril, pour la 31e journée de Ligue 1, il accueillera Auxerre à 17 heures.

À quelle place terminera l'OL en Ligue 1 ? Difficile à dire actuellement entre la 3e et la 7e position, tant l'écart est maigre entre les candidats au top 4 (cinq points). Mais s'il veut s'offrir une chance d'accéder au podium, il devra recommencer à gagner. Face à Angers ou Lorient, notamment, ses prochains adversaires. Mais aussi lorsqu'il recevra Auxerre. La LFP a programmé cette affiche le samedi 25 avril.

Lyonnais et Auxerrois s'affronteront à partir de 17 heures. Une rencontre diffusée sur les antennes de beIN Sports 1. Comme ce week-end lors de la défaite face à Monaco, les supporters rhodaniens qui n'iront pas au stade devront se brancher sur la chaîne franco-qatarienne. Cette confrontation de la 31e journée permettra aux hommes de Paulo Fonseca de jouer avant les autres rivaux pour la Ligue des champions.

Pas de confrontation directe ce week-end là

Dans la foulée, Monaco ira à Toulouse (21h05). Le dimanche, Rennes recevra Nantes et Lille ira au Paris FC (17h15). Pour clôturer le tout, Marseille accueillera Nice dans "le choc" dominical (20h45). À présent, presque tous les rendez-vous de l'OL sont calés. Il ne reste plus qu'à connaître la date du match crucial face aux Rennais qui se tiendra les 1,2 ou 3 mai.