OL : Afonso Moreira et Pavel Šulc, les facteurs X de la fin de saison

À l'approche du sprint final, l'OL a retrouvé Afonso Moreira et Pavel Šulc. Deux lueurs dans la triste période traversée qui pourraient peser dans la course à l'Europe.

Après un mois en enfer, il reste sept journées de Ligue 1 à l'OL pour ne pas voir sa saison complètement partir à vau-l'eau. Incapable de gagner depuis le 15 février, il a traversé cette fin d'hiver sans Afonso Moreira et Pavel Šulc, et ça s'est vu. Ils étaient certes présents jeudi dernier face au Celta, mais aptes à jouer seulement 20 minutes. Le mal était fait (0-1 puis 0-2).

Voilà donc l'Olympique lyonnais face à son ultime défi de 2025-2026, celui de retrouver la Ligue des champions. Pour cela, il devra déjà résister à la meute derrière lui. Mais aussi combler les deux longueurs de retard qu'il a sur Marseille. Tout un programme pour une équipe à bout de souffle. Mais une petite lueur scintille encore dans le brouillard opaque qui enveloppe le stade de Décines.

Une équipe avec et sans le duo Moreira-Šulc

Celle de pouvoir compter sur ses deux facteurs X à 100% ou pas loin sur le mois et demi de compétition qu'il reste. Titulaires face à Monaco dimanche (1-2), on a vu ce qu'ils pouvaient amener à cette formation en étant loin de leur meilleur niveau physiquement. Par leur générosité et leur aspect décisif, ils ont entre leurs mains une partie des clés rhodaniennes pour bien terminer l'exercice.

On pouvait penser qu'Endrick aurait ce rôle, voire un Malik Fofana. Le Brésilien est encore trop inconstant et peu fiable dans sa prise de décision. Le Belge, on le remarque bien, aura besoin de temps pour se remettre de sa grave entorse. Évidemment, les patrons de l'entrejeu - Corentin Tolisso, Tyler Morton - et en défense - Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Dominik Greif - seront également cruciaux.

Décisifs offensivement, cruciaux défensivement

Mais on a pu constater lors de leur absence que c'est tout l'édifice qui était fragilisé sans eux. "Pavel Šulc fait du bien, toujours en train de courir, de faire les efforts, tout comme Afonso Moreira", appréciait Enzo Reale, ancien milieu offensif, dans Tant qu'il y aura des Gones. Le Tchèque a d'ailleurs ouvert la marque, consolidant son statut de meilleur réalisateur du club (14). Le Portugais, lui, a arpenté inlassablement son couloir gauche, sauvant un but et offrant de la profondeur à l'attaque.

Ils n'ont pas tout réussi, le manque de lucidité se faisant ressentir après l'heure de jeu. Afonso Moreira a tenu 86 minutes avant de laisser sa place à Malick Fofana. Son compère a disputé l'entièreté de la confrontation, ayant même une balle d'égalisation dans le temps additionnel. Mais difficile de leur en vouloir pour les petites erreurs tant leur retour a changé le visage de l'OL, surtout en première période.

Un point souligné par Nicolas Puydebois. "Leur apport alors qu'ils avaient 60 minutes dans les jambes et qu'ils en ont fait quasiment 90, ça fait un bien fou. L'équipe n'est vraiment pas la même avec ces éléments supplémentaires, a observé le triple champion de France (2003-2005). C'est le jour et la nuit offensivement par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Avec leur retour en forme, je pense que l'Olympique lyonnais va de nouveau remporter des matchs car il imposera quelque chose à son adversaire."

"L'équipe a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso", Fonseca

Avec eux, plus Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert voire Ernest Nuamah, le groupe de Paulo Fonseca peut-il finir fort ce cru 2025-2026 ? "J'ai senti l'équipe différente, a noté l'entraîneur portugais. Elle a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso qui ont amené de la profondeur. On espère maintenant récupérer d'autres joueurs après la trêve."

Les Rhodaniens s'appuieront en tout cas largement sur ces deux footballeurs arrivés au cœur de l'été 2025 et qui se sont révélés comme des pioches inestimables. "Le foot, c'est avant tout de l'état d'esprit. Ce sont ces attitudes qu'il faut pour remporter des rencontres. Ça ne brille pas, mais ils donnent 100% de ce qu'ils ont. [...] Le seul motif d'espoir dans la course au podium, c'est leur retour, peut-être avec celui de Malick Fofana, voulait croire Nicolas Puydebois. Mais pas certain que cela suffise." Réponse au soir du 16 mai.