OL : Afonso Moreira et Pavel Šulc, les facteurs X de la fin de saison

À l'approche du sprint final, l'OL a retrouvé Afonso Moreira et Pavel Šulc. Deux lueurs dans la triste période traversée qui pourraient peser dans la course à l'Europe.
Après un mois en enfer, il reste sept journées de Ligue 1 à l'OL pour ne pas voir sa saison complètement partir à vau-l'eau. Incapable de gagner depuis le 15 février, il a traversé cette fin d'hiver sans Afonso Moreira et Pavel Šulc, et ça s'est vu. Ils étaient certes présents jeudi dernier face au Celta, mais aptes à jouer seulement 20 minutes. Le mal était fait (0-1 puis 0-2).
Voilà donc l'Olympique lyonnais face à son ultime défi de 2025-2026, celui de retrouver la Ligue des champions. Pour cela, il devra déjà résister à la meute derrière lui. Mais aussi combler les deux longueurs de retard qu'il a sur Marseille. Tout un programme pour une équipe à bout de souffle. Mais une petite lueur scintille encore dans le brouillard opaque qui enveloppe le stade de Décines.
Une équipe avec et sans le duo Moreira-Šulc
Celle de pouvoir compter sur ses deux facteurs X à 100% ou pas loin sur le mois et demi de compétition qu'il reste. Titulaires face à Monaco dimanche (1-2), on a vu ce qu'ils pouvaient amener à cette formation en étant loin de leur meilleur niveau physiquement. Par leur générosité et leur aspect décisif, ils ont entre leurs mains une partie des clés rhodaniennes pour bien terminer l'exercice.
On pouvait penser qu'Endrick aurait ce rôle, voire un Malik Fofana. Le Brésilien est encore trop inconstant et peu fiable dans sa prise de décision. Le Belge, on le remarque bien, aura besoin de temps pour se remettre de sa grave entorse. Évidemment, les patrons de l'entrejeu - Corentin Tolisso, Tyler Morton - et en défense - Moussa Niakhaté, Clinton Mata, Dominik Greif - seront également cruciaux.
Décisifs offensivement, cruciaux défensivement
Mais on a pu constater lors de leur absence que c'est tout l'édifice qui était fragilisé sans eux. "Pavel Šulc fait du bien, toujours en train de courir, de faire les efforts, tout comme Afonso Moreira", appréciait Enzo Reale, ancien milieu offensif, dans Tant qu'il y aura des Gones. Le Tchèque a d'ailleurs ouvert la marque, consolidant son statut de meilleur réalisateur du club (14). Le Portugais, lui, a arpenté inlassablement son couloir gauche, sauvant un but et offrant de la profondeur à l'attaque.
Ils n'ont pas tout réussi, le manque de lucidité se faisant ressentir après l'heure de jeu. Afonso Moreira a tenu 86 minutes avant de laisser sa place à Malick Fofana. Son compère a disputé l'entièreté de la confrontation, ayant même une balle d'égalisation dans le temps additionnel. Mais difficile de leur en vouloir pour les petites erreurs tant leur retour a changé le visage de l'OL, surtout en première période.
Un point souligné par Nicolas Puydebois. "Leur apport alors qu'ils avaient 60 minutes dans les jambes et qu'ils en ont fait quasiment 90, ça fait un bien fou. L'équipe n'est vraiment pas la même avec ces éléments supplémentaires, a observé le triple champion de France (2003-2005). C'est le jour et la nuit offensivement par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment. Avec leur retour en forme, je pense que l'Olympique lyonnais va de nouveau remporter des matchs car il imposera quelque chose à son adversaire."
"L'équipe a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso", Fonseca
Avec eux, plus Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert voire Ernest Nuamah, le groupe de Paulo Fonseca peut-il finir fort ce cru 2025-2026 ? "J'ai senti l'équipe différente, a noté l'entraîneur portugais. Elle a beaucoup gagné avec Pavel et Afonso qui ont amené de la profondeur. On espère maintenant récupérer d'autres joueurs après la trêve."
Les Rhodaniens s'appuieront en tout cas largement sur ces deux footballeurs arrivés au cœur de l'été 2025 et qui se sont révélés comme des pioches inestimables. "Le foot, c'est avant tout de l'état d'esprit. Ce sont ces attitudes qu'il faut pour remporter des rencontres. Ça ne brille pas, mais ils donnent 100% de ce qu'ils ont. [...] Le seul motif d'espoir dans la course au podium, c'est leur retour, peut-être avec celui de Malick Fofana, voulait croire Nicolas Puydebois. Mais pas certain que cela suffise." Réponse au soir du 16 mai.
Ce qui me plait chez Moreira c'est qu'il ne calcule pas des modes de gestion, il donne tout quelque soit son adversaire d'en face et plus il joue plus je trouve qu'il s'améliore dans le système sans perdre sa fougue....
Sulc ne m'avait pas convaincu lors de ses premiers matchs, autant pour moi car avec cet effectif là aujourd'hui sa présence fluidifie mieux l'aspect offensif qui nous a tant fait défaut dans les déboires des huit derniers matchs.....
Pareil ! D'ailleurs Moreira non plus ne m'avait pas du tout convaincu lors de ses premières apparitions. Qui aurait miser une pièce sur eux comme meilleur buteur et meilleur passeur en début de saison ?
Ce sont des joueurs qui montent en puissance. Plus ils jouent, plus ils sont en forme, plus ils sont en confiance, et plus ils sont forts !
Après je serais curieux de voir comment leurs corps répondent. Parce qu'ils enchainent beaucoup, avec une grosse intensité, et peut-être que dans ses conditions les pépins peuvent se multiplier.
Moreira fait tellement d'efforts défensifs, qu'il perd tout lucidité offensivement.
Comment moreira peut faire ce retour défensif entre 2 monégasques sans marquer contre son camp. Alors qu Abner nous a coûté 2 buts sur des cas similaires.
La réponse, c est que lui revient en sprintant, et Abner au trot.
Tout ça pour dire que même si moreira revient a 100%, ça ne servira à rien. Car il va être obligé de bien défendre.
Défensivement on ne gagne plus un seul duel.
A force tellement reculer, on met l équipe adverse en confiance.
Alors que normalement, on recule pour mieux partir dans le dos du bloc adverse. Et nous on part 1 fois sur 30 dans le dos adverse. Du coup l adversaire prend confiance, et monte nous presse.
Et comme on perd des ballons bêtes, sur le pressing adverse, on les met en confiance et nous on joue la peur au ventre.
Perte de confiance, plus fatigue a la 55e min avec Fonseca qui ne fait jamais de double ou triple changement, on est asphyxié
Voilà ce que je garderais pour la saison prochaine :
Les 3 gardiens
Kluivert Mata Niakhaté
Sulc Morton Merah
Fofana Moreira
On garde les jeunes Kamara Himbert Kango Barisic...
Départ :
Abner Hateboer Nuamah Mangala Akouokou Niles Karabec De Carvalho Noah Yaremchuk Tessman Satriano
Tolisso car ce sera la saison de trop
Wow ça fait beaucoup de changements quand même Juni !
Je serais partisan de conserver plus de joueurs. Notamment Nuamah qui n'aura pas le temps de revenir au niveau et donc d'être vendu convenablement. Mangala c'est potentiellement pareil. Nartey il vient a peine d'arriver on ne peut pas s'en séparer si rapidement. Tolisso je pense qu'il peut encore apporter la saison prochaine. Peut-être dans un rôle moins important, pour préparer la transition.
Barisic a été vendu définitivement il me semble.