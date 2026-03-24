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Corentin Tolisso lors d'OM - OL
Corentin Tolisso lors d’OM – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Ligue 1 : l’OL trop fréquemment remonté

  • par Elohan Latta
  • 3 Commentaires

    • Après sa défaite contre l’AS Monaco dimanche (1-2), l’OL est désormais la deuxième équipe ayant perdu le plus de points après avoir mené en Ligue 1.

    Des fins de matchs qui coûtent très cher. Après une première période plutôt aboutie, l’OL a réussi à prendre l’avantage sur l’AS Monaco grâce à une frappe en première intention de Pavel Šulc (1-0, 42e). Toutefois, c’est un tout autre visage que les hommes de Paulo Fonseca ont montré en seconde période. Éreintés, à l’image de Corentin Tolisso ou encore Afonso Moreira, juste de retour de blessure, les Lyonnais ont subi les assauts monégasques.

    Longtemps tenus dans la partie par leur portier Dominik Greif, les Rhodaniens ont vu Maghnes Akliouche remettre les compteurs à zéro peu après l’heure de jeu (1-1, 62e). Une réalisation qui a mis sur orbite l’homme providentiel côté monégasque. Ce dernier a provoqué un penalty quelques minutes plus tard. Une punition que Folarin Balogun a volontiers transformée pour sceller la victoire (1-2, 72e). 

    14 points de perdus après avoir mené

    Ce scénario, les coéquipiers de Clinton Mata l'ont souvent connu cette saison. En effet, selon le compte X @StatsduFoot, l’OL est le deuxième club à avoir perdu le plus de points en Ligue 1 après avoir mené dans la rencontre (14). Strasbourg (15) occupe la plus haute marche de ce podium, tandis que l'OM (13) se place en troisième position.

    Pour l'Olympique lyonnais, le plus récent exemple reste la défaite mémorable au Vélodrome le 1er mars dernier (3-2). Cette fois aussi, il avait fait la course en tête grâce à Corentin Tolisso (0-1, 3e) et Rémi Himbert (1-2), mais s'était fait crucifier dans les derniers instants par Pierre-Emerick Aubameyang (3-2, 90e+1). 

    L'OL a pris 4 unités en courant après le score

    Encore plus criant, le 29 octobre dernier, les hommes de Paulo Fonseca avaient été rejoints par le Paris FC à Jean Bouin après avoir mené de trois buts (3-3). Avant cela, la formation rhodanienne avait également perdu trois unités face à Toulouse, le 5 octobre dernier. Après le but de Malick Fofana (1-0, 24e), les Lyonnais avaient craqué dans les ultimes secondes de la rencontre (1-2).

    Quant à la première "mauvaise" expérience, elle a eu lieu au Rohazon Park face à Rennes, dans des circonstances déjà polémiques. La réalisation précoce de Corentin Tolisso (0-1, 14e), n’avait pas conduit l'OL vers la victoire (3-1). Un constat qui peut faire mal lorsqu'on analyse le classement. D'autant plus que le club a obtenu "seulement" quatre points en courant après le score.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 24 Mar 26 à 8 h 42

      Cela peut montrer plusieurs choses :

      - Qu'il y a un coup de mou en fin de match, après une grosse débauche d'énergie
      - Que l'effectif n'est pas assez conséquent pour adopter la philosophie de jeu énergivore de Fonseca
      - Que les entrants ne sont pas au niveau
      - Que l'effectif n'est pas bien géré par le coach et le staff

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    2. Avatar
      brad - mar 24 Mar 26 à 8 h 49

      On peut en attribuer la moitié a des compos illogiques par rapport au nombre de blessés influents , après il y a des joueurs par découlement qui ne s'associent pas avec d'autres dans des automatismes qui pèsent et sur le jeu et le mental .
      J'attends de voir ce que O. Magne apporte dans cette ligne droite sans faire d'ombre à Paulo, on le saura par les joueurs lors de leurs points presse , mais le temps presse.....

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 24 Mar 26 à 8 h 51

        Je pense qu'il est encore un peu tôt pour évoquer son impact sur le club et les joueurs, ces choses là prennent du temps pour se mettre en place quand même.

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