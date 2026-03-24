Ligue 1 : l’OL trop fréquemment remonté

Après sa défaite contre l’AS Monaco dimanche (1-2), l’OL est désormais la deuxième équipe ayant perdu le plus de points après avoir mené en Ligue 1.

Des fins de matchs qui coûtent très cher. Après une première période plutôt aboutie, l’OL a réussi à prendre l’avantage sur l’AS Monaco grâce à une frappe en première intention de Pavel Šulc (1-0, 42e). Toutefois, c’est un tout autre visage que les hommes de Paulo Fonseca ont montré en seconde période. Éreintés, à l’image de Corentin Tolisso ou encore Afonso Moreira, juste de retour de blessure, les Lyonnais ont subi les assauts monégasques.

Longtemps tenus dans la partie par leur portier Dominik Greif, les Rhodaniens ont vu Maghnes Akliouche remettre les compteurs à zéro peu après l’heure de jeu (1-1, 62e). Une réalisation qui a mis sur orbite l’homme providentiel côté monégasque. Ce dernier a provoqué un penalty quelques minutes plus tard. Une punition que Folarin Balogun a volontiers transformée pour sceller la victoire (1-2, 72e).

14 points de perdus après avoir mené

Ce scénario, les coéquipiers de Clinton Mata l'ont souvent connu cette saison. En effet, selon le compte X @StatsduFoot, l’OL est le deuxième club à avoir perdu le plus de points en Ligue 1 après avoir mené dans la rencontre (14). Strasbourg (15) occupe la plus haute marche de ce podium, tandis que l'OM (13) se place en troisième position.

Pour l'Olympique lyonnais, le plus récent exemple reste la défaite mémorable au Vélodrome le 1er mars dernier (3-2). Cette fois aussi, il avait fait la course en tête grâce à Corentin Tolisso (0-1, 3e) et Rémi Himbert (1-2), mais s'était fait crucifier dans les derniers instants par Pierre-Emerick Aubameyang (3-2, 90e+1).

L'OL a pris 4 unités en courant après le score

Encore plus criant, le 29 octobre dernier, les hommes de Paulo Fonseca avaient été rejoints par le Paris FC à Jean Bouin après avoir mené de trois buts (3-3). Avant cela, la formation rhodanienne avait également perdu trois unités face à Toulouse, le 5 octobre dernier. Après le but de Malick Fofana (1-0, 24e), les Lyonnais avaient craqué dans les ultimes secondes de la rencontre (1-2).

Quant à la première "mauvaise" expérience, elle a eu lieu au Rohazon Park face à Rennes, dans des circonstances déjà polémiques. La réalisation précoce de Corentin Tolisso (0-1, 14e), n’avait pas conduit l'OL vers la victoire (3-1). Un constat qui peut faire mal lorsqu'on analyse le classement. D'autant plus que le club a obtenu "seulement" quatre points en courant après le score.

